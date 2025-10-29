‘Más de 200 mil panameños tienen hambre’: el cardenal Lacunza pide acción y solidaridad en el pleno de la Asamblea

Durante el <b>segundo debate del proyecto de ley No. 396, para la Prevención de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos</b>, el <b>cardenal <a href="/tag/-/meta/jose-luis-lacunza">José Luis Lacunza</a></b> hizo un llamado a la conciencia social y a la solidaridad frente a las desigualdades que persisten en el país, especialmente en las comunidades más vulnerables.<i>'Vengo a darle voz a esos más de 200 mil panameños que no tienen voz pero tienen hambre, y a los que quiere llegar Panamá con este proyecto del banco de alimentos'</i>, expresó el cardenal durante su intervención la tarde de este 29 de octubre.Lacunza, reconocido por su labor pastoral en el occidente del país, destacó la importancia de <b>mirar más allá de la comodidad urbana y reconocer las realidades que viven miles de familias panameñas</b>.<i>'Actuamos con una actitud reactiva, no proactiva. Solamente cuando hay algo que nos golpea nos damos cuenta de las realidades que viven tantos hermanos nuestros'</i>, advirtió.Durante su intervención, el cardenal compartió un <b>artículo-poema</b> que hacía alusión al <b>fallecimiento de dos niñas en la <a href="/tag/-/meta/comarca-ngabe-bugle">comarca Ngäbe-Buglé</a></b>, arrastradas por una cabeza de agua cuando intentaban cruzar un río para llegar a la escuela.El texto fue leído como un <b>llamado a la empatía y a la acción</b>, recordando la necesidad de construir <b>puentes seguros</b> y atender un problema que por años ha sido denunciada sin respuesta.La falta de infraestructura en la comarca ha cobrado la vida de <b>decenas de estudiantes en las últimas dos décadas</b>, y el tema ha retomado fuerza este año tras nuevos casos registrados durante la temporada lluviosa.<i>'No miremos con indiferencia, sino tratemos de sembrar esperanza en los que no tienen voz pero tienen hambre'</i>, concluyó el cardenal, en un mensaje que resonó entre los presentes en el pleno legislativo.El proyecto de ley en discusión fue aprobado con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. La norma busca <b>reducir el desperdicio de alimentos en el país</b> y <b>crear mecanismos para que los excedentes puedan beneficiar a personas en situación de vulnerabilidad</b>, a través de bancos de alimentos y alianzas entre el sector público y privado.Se espera que mañana se discuta en tercer debate.