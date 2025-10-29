Panamá busca atraer inversión italiana con su modelo abierto

La presentación tuvo como objetivo reforzar el posicionamiento de Panamá como <i><b>hub</b></i><b> estratégico de inversión y comercio internacional</b>, en momentos en que el país impulsa su <b>adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)</b> y avanza en proyectos de infraestructura valorados en más de $<b>20 mil millones</b>.Entre las obras en ejecución se destacan la <b>Línea 3 del Metro de Panamá</b>, el <b>Cuarto Puente sobre el Canal</b> y <b>nuevas terminales portuarias y aéreas</b>, que amplían la conectividad logística del país.Estos desarrollos, junto con la red de puertos y el <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b>, fortalecen el papel del país como <b>punto de enlace natural entre los mercados del Pacífico y el Atlántico</b>, y lo proyectan como un aliado estratégico para Europa en el comercio transcontinental.De Sanctis también resaltó los <b>regímenes especiales de inversión</b>, como las <b><a href="/tag/-/meta/sem-sedes-de-empresas-multinacionales">Sedes de Empresas Multinacionales (SEM)</a></b> y el <b>Régimen EMMA</b> para manufactura y servicios, que ofrecen incentivos fiscales y estabilidad jurídica a las compañías que se establecen en Panamá.