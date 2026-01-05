Cuba confirma la muerte de 32 militares en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La Habana confirmó oficialmente la muerte de 32 militares cubanos que se encontraban desplegados en Venezuela como parte de misiones de seguridad, tras la captura de Nicolás Maduro, según un comunicado gubernamental divulgado en Cuba y reseñado por El País, casi dos días después del operativo.

Cuba confirma la muerte de 32 militares tras la incursión armada

El primer balance oficial sobre las víctimas no llegó desde Caracas, sino desde La Habana. El Gobierno cubano informó la muerte de 32 militares cubanos que integraban el anillo de seguridad presidencial en el momento de la captura de Maduro, como consecuencia de la ofensiva ejecutada por Estados Unidos en la madrugada del 3 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior de Cuba, los fallecidos cumplían misiones asignadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de organismos homólogos venezolanos. El texto califica el operativo como un “ataque criminal” contra la República Bolivariana de Venezuela. Nota de interés: Maduro llega al tribunal de Nueva York para comparecer por primera vez tras su captura

La influencia cubana en la seguridad del régimen venezolano

La presencia cubana en las estructuras del Estado venezolano no es nueva. Desde los primeros años del mandato de Hugo Chávez, asesores enviados por La Habana comenzaron a insertarse en áreas estratégicas mediante programas de cooperación en salud y educación. Con el paso del tiempo, esa colaboración evolucionó hacia el control de áreas sensibles como inteligencia, contrainteligencia y seguridad presidencial, un esquema que se consolidó durante más de una década bajo el gobierno de Maduro.

Cambios en la Guardia de Honor tras la crisis electoral

Durante su mandato, Maduro denunció reiterados planes para asesinarlo, lo que reforzó la creación de un primer anillo de seguridad conformado por la Guardia de Honor Presidencial, integrada por escoltas seleccionados conjuntamente por autoridades cubanas y venezolanas. Nota de interés: Trump lanza advertencias a Colombia y asegura que Cuba enfrenta un colapso inminente Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por denuncias de fraude, el mandatario ordenó una reestructuración de sus equipos de seguridad. El general Javier José Marcano Tabata asumió el mando en reemplazo de Iván Hernández Dala, quien había dirigido la seguridad presidencial durante casi diez años.

Duelo nacional en Cuba y respaldo político desde La Habana

El Gobierno cubano no divulgó los nombres de los militares fallecidos, aunque confirmó que sus familias recibieron condolencias personales del general Raúl Castro Ruz. El comunicado oficial destacó que los efectivos “cumplieron heroicamente su deber” y murieron en combate directo o como consecuencia de bombardeos a instalaciones militares. Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel decretó dos días de duelo nacional y expresó su respaldo a Venezuela a través de redes sociales, exaltando la labor de los militares caídos durante el operativo.

Silencio oficial en Caracas y cifras no confirmadas