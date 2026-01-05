Cuba confirma la muerte de 32 militares en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

La presencia cubana en las estructuras del Estado venezolano no es nueva. Desde los primeros años del mandato de <b>Hugo Chávez</b>, asesores enviados por <b>La Habana</b> comenzaron a insertarse en áreas estratégicas mediante programas de cooperación en salud y educación.Con el paso del tiempo, esa colaboración evolucionó hacia el control de áreas sensibles como <b>inteligencia</b>, <b>contrainteligencia</b> y <b>seguridad presidencial</b>, un esquema que se consolidó durante más de una década bajo el gobierno de <b>Maduro</b>.