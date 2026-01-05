Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 5 de enero

<b>Aguaceros con actividad eléctrica marcarán el inicio de la semana en Panamá</b>, según informó el meteorólogo <b>Blas Córdoba, del<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>, </a>en su pronóstico para este <b>lunes 5 de enero de 2026</b>.Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por nubosidad variable y lluvias de diversa intensidad, principalmente en sectores del centro-oriente del país y la vertiente del Caribe.De acuerdo con el informe oficial, <b>durante la mañana se prevé un cielo de despejado a nublado</b>, con la posibilidad de <b>aguaceros acompañados de actividad eléctrica en áreas del centro-oriental del país</b>, tanto en la vertiente del Pacífico como en la del Caribe. Estas condiciones podrían generar episodios puntuales de lluvia intensa en cortos periodos de tiempo.Para las <b>horas de la tarde</b>, el IMHPA anticipa que <b>los aguaceros con tormentas eléctricas se mantendrán</b>, con mayor incidencia sobre la <b>vertiente del Caribe</b>. En la región del Pacífico, se esperan lluvias aisladas en el <b>sur de Veraguas, la península de Azuero y Coclé</b>, además de precipitaciones con descargas eléctricas en el sector centro-oriental del territorio nacional.Durante la <b>noche</b>, el panorama meteorológico continuará marcado por <b>cielo de disperso a nublado</b>, con <b>persistencia de aguaceros en el centro-oriente del país</b>, nuevamente acompañados de actividad eléctrica en ambas vertientes. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en el tiempo, especialmente en zonas propensas a acumulación de agua.En cuanto a las <b>condiciones marítimas</b>, el pronóstico indica un escenario favorable. <b>La navegación y las actividades recreativas serán seguras tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico</b>, sin advertencias vigentes por oleaje o vientos significativos para este lunes.Respecto a las <b>temperaturas</b>, se prevé que los valores máximos <b>alcancen los 32 °C</b>, mientras que las mínimas podrían descender hasta <b>20 °C</b>, manteniendo una sensación térmica cálida en gran parte del país.El IMHPA también advirtió que <b>los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos</b>, por lo que se recomienda el uso de protección solar, limitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones, especialmente durante las horas de mayor radiación.Las autoridades meteorológicas reiteran que estas condiciones son típicas de la temporada y recomiendan seguir los boletines oficiales para mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.