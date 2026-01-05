Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 5 de enero

Aguaceros con actividad eléctrica marcarán el inicio de la semana en Panamá, según informó el meteorólogo Blas Córdoba, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), en su pronóstico para este lunes 5 de enero de 2026.

Las condiciones atmosféricas estarán dominadas por nubosidad variable y lluvias de diversa intensidad, principalmente en sectores del centro-oriente del país y la vertiente del Caribe.

De acuerdo con el informe oficial, durante la mañana se prevé un cielo de despejado a nublado, con la posibilidad de aguaceros acompañados de actividad eléctrica en áreas del centro-oriental del país, tanto en la vertiente del Pacífico como en la del Caribe.

Estas condiciones podrían generar episodios puntuales de lluvia intensa en cortos periodos de tiempo.

Para las horas de la tarde, el IMHPA anticipa que los aguaceros con tormentas eléctricas se mantendrán, con mayor incidencia sobre la vertiente del Caribe.

En la región del Pacífico, se esperan lluvias aisladas en el sur de Veraguas, la península de Azuero y Coclé, además de precipitaciones con descargas eléctricas en el sector centro-oriental del territorio nacional.

Durante la noche, el panorama meteorológico continuará marcado por cielo de disperso a nublado, con persistencia de aguaceros en el centro-oriente del país, nuevamente acompañados de actividad eléctrica en ambas vertientes. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en el tiempo, especialmente en zonas propensas a acumulación de agua.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica un escenario favorable. La navegación y las actividades recreativas serán seguras tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, sin advertencias vigentes por oleaje o vientos significativos para este lunes.

Respecto a las temperaturas, se prevé que los valores máximos alcancen los 32 °C, mientras que las mínimas podrían descender hasta 20 °C, manteniendo una sensación térmica cálida en gran parte del país.

El IMHPA también advirtió que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos, por lo que se recomienda el uso de protección solar, limitar la exposición prolongada al sol y extremar precauciones, especialmente durante las horas de mayor radiación.

Las autoridades meteorológicas reiteran que estas condiciones son típicas de la temporada y recomiendan seguir los boletines oficiales para mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico.