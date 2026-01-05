Trump afirma que Cuba está ‘a punto de caer’ y descarta una intervención militar de Estados Unidos

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">El presidente de Estados Unidos, Donald Trump</a></b>, aseguró que <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-lanza-advertencias-a-colombia-y-asegura-que-cuba-enfrenta-un-colapso-inminente-IH18860549" target="_blank">Cuba se encuentra 'a punto de caer'</a></b>, al referirse a la situación política y económica que atraviesa la isla, en declaraciones que vuelven a tensar la relación entre <b>Washington</b> y <b>La Habana</b>.Según el mandatario norteamericano, el escenario cubano estaría marcado por un <b>debilitamiento progresivo del régimen</b>, agravado por la pérdida de apoyos externos clave en la región. En ese contexto, <b>Trump </b>sostuvo que <b>no sería necesaria una intervención militar directa</b> por parte de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/estados-unidos" target="_blank">Estados Unidos</a></b>, al considerar que el colapso del sistema cubano podría producirse por sí solo.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/trump-lanza-advertencias-a-colombia-y-asegura-que-cuba-enfrenta-un-colapso-inminente-IH18860549" target="_blank">Trump lanza advertencias a Colombia y asegura que Cuba enfrenta un colapso inminente</a></b>'Cuba va a caer', afirmó al ser consultado sobre la situación del país caribeño, subrayando que la actual coyuntura económica limita la capacidad de sostenimiento del gobierno cubano.<b>Un escenario regional marcado por tensiones</b>Las declaraciones se producen en un momento de <b>alta tensión geopolítica en América Latina</b>, tras recientes acontecimientos en <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/venezuela" target="_blank">Venezuela</a> </b>que han impactado directamente en el equilibrio regional y en los vínculos políticos y energéticos entre ambos países.<b>Nota de interés: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/mundo/maduro-llega-al-tribunal-de-nueva-york-para-comparecer-por-primera-vez-tras-su-captura-GH18860633" target="_blank">Maduro llega al tribunal de Nueva York para comparecer por primera vez tras su captura</a></b>Analistas señalan que la crisis económica cubana se ha profundizado en los últimos años debido a <b>restricciones financieras, escasez de recursos energéticos y aislamiento internacional</b>, factores que han incrementado la presión interna sobre el gobierno de La Habana.Desde <b>Cuba</b>, las autoridades han rechazado históricamente este tipo de pronunciamientos, calificándolos como <b>injerencistas</b> y contrarios al derecho internacional. A nivel regional, distintos actores han expresado preocupación por el tono de las declaraciones y han llamado a <b>respetar la soberanía de los Estados</b>.Las palabras de <b>Trump </b>reactivan el debate sobre el futuro político de <b>Cuba </b>y el papel de <b>Estados Unidos</b> en la región, en un contexto marcado por la incertidumbre y la reconfiguración de alianzas en el continente.