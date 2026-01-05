Trump afirma que Cuba está ‘a punto de caer’ y descarta una intervención militar de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba se encuentra “a punto de caer”, al referirse a la situación política y económica que atraviesa la isla, en declaraciones que vuelven a tensar la relación entre Washington y La Habana.

Según el mandatario norteamericano, el escenario cubano estaría marcado por un debilitamiento progresivo del régimen, agravado por la pérdida de apoyos externos clave en la región. En ese contexto, Trump sostuvo que no sería necesaria una intervención militar directa por parte de Estados Unidos, al considerar que el colapso del sistema cubano podría producirse por sí solo.

“Cuba va a caer”, afirmó al ser consultado sobre la situación del país caribeño, subrayando que la actual coyuntura económica limita la capacidad de sostenimiento del gobierno cubano.

Un escenario regional marcado por tensiones

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión geopolítica en América Latina, tras recientes acontecimientos en Venezuela que han impactado directamente en el equilibrio regional y en los vínculos políticos y energéticos entre ambos países.

Analistas señalan que la crisis económica cubana se ha profundizado en los últimos años debido a restricciones financieras, escasez de recursos energéticos y aislamiento internacional, factores que han incrementado la presión interna sobre el gobierno de La Habana.

Desde Cuba, las autoridades han rechazado históricamente este tipo de pronunciamientos, calificándolos como injerencistas y contrarios al derecho internacional. A nivel regional, distintos actores han expresado preocupación por el tono de las declaraciones y han llamado a respetar la soberanía de los Estados.

Las palabras de Trump reactivan el debate sobre el futuro político de Cuba y el papel de Estados Unidos en la región, en un contexto marcado por la incertidumbre y la reconfiguración de alianzas en el continente.