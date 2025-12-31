Hechos políticos, sociales y deportivos marcaron a Panamá en 2025

En el plano interno, reformas sensibles, protestas ciudadanas y cambios en el liderazgo político marcaron el pulso del país, mientras que en el ámbito deportivo, la clasificación de la selección nacional al Mundial de Fútbol de 2026 se convirtió en uno de los momentos de mayor unidad y celebración nacional del año.

A nivel internacional, Panamá volvió a ocupar un lugar central en el debate geopolítico, especialmente por su papel estratégico y la administración del Canal, lo que atrajo la atención de potencias mundiales y fortaleció alianzas clave.

El año 2025 quedará registrado como uno de los más relevantes en la historia reciente de Panamá, marcado por acontecimientos de impacto nacional y repercusión internacional. Desde movimientos diplomáticos de alto nivel hasta logros deportivos y tensiones sociales, el país vivió un periodo de profundas transformaciones.

Los hitos que marcaron a Panamá en 2025

En febrero de 2025, Panamá recibió la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, como parte del impulso a la política exterior del presidente Donald Trump.

El encuentro reforzó la relación bilateral y volvió a posicionar al país en el centro de la agenda estratégica estadounidense, especialmente por su valor geopolítico y el rol clave que desempeña en la administración del Canal de Panamá.

Este acercamiento diplomático se consolidó el 9 de abril con la firma de un memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos en materia de defensa.

El acuerdo fue suscrito por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en temas de seguridad, defensa regional y asistencia estratégica.

En el plano interno, el 18 de marzo el Ejecutivo sancionó y promulgó las reformas a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), una de las decisiones más debatidas del año. La normativa introdujo un nuevo modelo de capitalización orientado a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y el abastecimiento de medicamentos, generando reacciones divididas entre sectores sociales, sindicales y empresariales.

Las tensiones sociales se intensificaron en junio, cuando el Gobierno declaró estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro debido a un paro y protestas masivas. La medida, decretada el 20 de junio y extendida hasta finales del mes, tuvo un fuerte impacto económico y social, incluyendo el cierre temporal de las operaciones de Chiquita Panamá. La empresa reanudó sus actividades en agosto, tras meses de afectaciones laborales y productivas que golpearon a la región.

En el escenario político regional, el expresidente Ricardo Martinelli llegó a Colombia en el mes de mayo luego de recibir asilo político otorgado por el presidente Gustavo Petro, tras haber permanecido previamente asilado en Nicaragua. El hecho generó un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional sobre las implicaciones políticas y diplomáticas del caso.

El ámbito legislativo también estuvo marcado por un episodio inusual el 1 de julio de 2025, con la elección de Jorge Herrera, diputado del circuito 2-4 de Coclé, como presidente de la Asamblea Nacional. La jornada estuvo caracterizada por una ceremonia prolongada, retrasos y negociaciones de último momento, reflejo de las tensiones internas dentro del órgano legislativo.

En política internacional, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró en varias ocasiones su interés en la “recuperación” del Canal de Panamá. Durante su ceremonia de investidura, el 20 de enero, Trump hizo referencia directa a la supuesta presencia de China en la vía interoceánica, declaraciones que provocaron reacciones diplomáticas y renovaron el debate sobre la soberanía y la influencia extranjera en el Canal.

En el ámbito del entretenimiento y la proyección cultural, Panamá fue escenario de los Premios Juventud, uno de los eventos más importantes de la industria musical latina, lo que representó un impulso significativo para el turismo y la imagen internacional del país.

En materia económica, Panamá dio un paso estratégico al integrarse al Mercosur en octubre, ampliando sus oportunidades comerciales, fortaleciendo su inserción regional y consolidándose como un punto clave para el intercambio y la logística en América Latina.

Finalmente, el deporte brindó una de las mayores alegrías del año cuando la selección nacional de fútbol clasificó por segunda vez a una Copa del Mundo, tras vencer a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández y asegurar su boleto al Mundial de 2026, un logro histórico que unió al país en medio de un año complejo.

De esta manera, 2025 se consolidó como un año decisivo para Panamá, marcado por desafíos internos, avances diplomáticos y logros históricos que redefinieron su papel en la región y en el escenario internacional.