Hechos políticos, sociales y deportivos marcaron a Panamá en 2025

El año 2025 quedará registrado como uno de los más relevantes en la historia reciente de Panamá, marcado por acontecimientos de impacto nacional y repercusión internacional. Desde movimientos diplomáticos de alto nivel hasta logros deportivos y tensiones sociales, el país vivió un periodo de profundas transformaciones.A nivel internacional, Panamá volvió a ocupar un lugar central en el debate geopolítico, especialmente por su papel estratégico y la administración del Canal, lo que atrajo la atención de potencias mundiales y fortaleció alianzas clave.En el plano interno, reformas sensibles, protestas ciudadanas y cambios en el liderazgo político marcaron el pulso del país, mientras que en el ámbito deportivo, la clasificación de la selección nacional al Mundial de Fútbol de 2026 se convirtió en uno de los momentos de mayor unidad y celebración nacional del año.