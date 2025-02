Comunidad educativa cuestiona sobrecostos

Clases perdidas, baja calidad de la enseñanza y colegios donde los estudiantes se preocupan más por no mojarse que por aprender. Estas son las consecuencias de los retrasos en las obras y los sobrecostos en proyectos de construcción de escuelas, de acuerdo con expertos en educación.

“El efecto es que los padres y madres de familia de la comunidad educativa se tiran a la calle, se pierden clases cuando no están listas las escuelas, se pierde la oportunidad de dedicar esas horas de clases perdidas al estudio, y queda demostrado que no estamos cumpliendo con un calendario académico”, lamentó el exministro de Educación Miguel Ángel Cañizales. “Siempre hay huelga, hay manifestación, hay cierre, por cualquier motivo que sea, y venimos a estar dando alrededor de unos 130 días de clases, y en 130 días no se puede terminar el programa de enseñanza. Entonces, al estudiante se le mete toda la instrucción como un chorizo. Eso impide que tengamos calidad y aumenta el riesgo de deficiencia académica y de fracaso escolar, que repercute en el abandono escolar”, acotó.

La Estrella de Panamá publicó este lunes una investigación que reveló el pago de 57 millones de dólares en equilibrios contractuales y compensaciones a empresas durante las últimas tres administraciones gubernamentales. Cañizales denunció que esto se presta para prácticas inescrupulosas.

“Es el negocio que siempre han hecho en las contrataciones públicas. Le meten adenda y ahí es cuando suben el precio. Algunos lo que hacen es que licitan bajo y ganan, y después lo suben a la adenda”, aseguró Cañizales. Reconoció que es cierto que el Ministerio de Educación (Meduca) a veces se demora en los pagos, pero considera que igual se debe cumplir. “Ese es el riesgo que se toma cuando licitan en el gobierno. Parece ser que genera buenos ingresos en las empresas. Si no, nadie licitaría. Se debe definir claramente desde que usted licita, saber que ese es el costo y no meter adendas,” puntualizó.

Por su parte, Diógenes Sánchez dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) habló sobre el efecto que tienen las demoras en los estudiantes.

“Mire, aquí cada gobierno derrumba las licitaciones que dejó el gobierno anterior, y por eso hay que ver en los procesos legales, en las construcciones”, apuntó Sánchez. “¿Cómo afecta esto a los estudiantes? Siguen dando clases en una infraestructura que no reúne las condiciones de aprendizaje, no es una infraestructura que realmente incentiva al estudiante porque cuando llueve, llueve más adentro que afuera. A veces dicen, ‘no, no inviertas ahí porque ya viene la nueva construcción, así que no gastes dinero invirtiendo’, entonces, todo eso provoca realmente pésimas condiciones de aprendizaje para los muchachos, que no tienen realmente una infraestructura que les motive para su aprendizaje”, afirmó.

La paciencia de muchos padres de familia se ha agotado. “Los funcionarios que no tienen el alcance de poder gestionar, resolver y contribuir con el desarrollo óptimo de construcción y mantenimiento del Meduca deben renunciar a su posición. Si tienen 20 años de estar ahí y no han podido resolver, no van a resolver ahora”, sentenció Iván Rodríguez, presidente de la asociación de padres de familia del Instituto Urracá. “Basta ya que no se realicen los trabajos en hora oportuna y que las benditas adendas sean el cuento de siempre que no alcanza el dinero y al final terminan costando más que la propia construcción”.