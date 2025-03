Contralor refrenda aumento salarial de $4.000 a magistrados de la CSJ

A regañadientes, el contralor de la República, Anel Bolo Flores, refrendó el aumento salarial a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los magistrados devengarán ahora un salario de 10.000 dólares mensuales más 4.000 dólares en gastos de representación para un total de 14.000 dólares.

“En contra de mi voluntad, apegado a la ley y respetando la ley que juré defender y la Constitución, tengo que hacer el refrendo respectivo por insistencia. Eso lo permite la ley y lo ordena la ley”, manifestó el contralor durante una conferencia de prensa en la sede de la institución. “Hemos conversado con los magistrados en diferentes ocasiones, y la verdad es que esto realmente para mí es muy inconveniente. Un aumento de 4.000 balboas para cada magistrado significa 66 % de aumento. Cuando usted suma los 10.000 balboas que sería el nuevo salario más los 4.000 balboas que tienen derecho a representación, eso es 20 veces más de lo que gana el panameño de a pie. Y denota la falta de empatía de los magistrados, a los cuales hoy les reitero el llamado de que seamos empáticos y que seamos solidarios con este país. El país no está en la mejor situación fiscal, es algo que todo el mundo conoce”, añadió.

En febrero de 2024, el pleno de la Corte aprobó incluir en el presupuesto de 2025 el aumento salarial. Luego de asumir el cargo de contralor, Flores anunció que iba a solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la suspensión de los aumentos salariales a servidores públicos. Luego de recibir el aumento propuesto por la CSJ, Contraloría lo devolvió sin refrendar.

La presidenta de la Corte, María Eugenia López, defendió los aumentos en una entrevista con Telemetro Reporta. “Esta es una decisión que adopta el pleno en febrero del año pasado luego de hacer un análisis en la región sobre lo que ganan los magistrados de las cortes supremas de varios países. En Colombia los magistrados ganan 15.000 dólares; en México 18.500; en Costa Rica 16.000; en Argentina 12.000; Panamá 10.000. Las decisiones que toman los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son muy importantes; nosotros somos los que sostenemos la democracia de este país, los que interpretamos la Constitución”, argumentó López. “El señor contralor por supuesto tiene toda la facultad de refrendar o no refrendar, sin embargo, la Ley Orgánica de la Contraloría establece que si la entidad le insiste en el refrendo, es un deber de la Contraloría refrendar a insistencia de la entidad”, añadió.

Y así fue; el contralor se apegó a la ley y refrendó por insistencia el aumento que ya se encontraba en el presupuesto. Advirtió que esta decisión puede ser utilizada por otros funcionarios para también buscar aumentos. “Según este nuevo aumento, hay otros funcionarios que pueden también buscar lo propio, buscar otros aumentos iguales. Por ejemplo, el procurador de la Nación, el de la Administración, Tribunal de Cuentas. Pero desde ya les voy a decir algo, ninguno de ellos tiene presupuesto y este contralor no va a firmar eso, porque no está en presupuesto”, declaró Flores. “Si no les gusta el salario que tienen, entonces que renuncien, porque si no les sirve el salario que tienen en el Estado, pues entonces búsquenlo en la privada. Voy a exhortar al ministro de Economía y Finanzas a que se congelen, como ya lo hicimos, todos los aumentos que se puedan dar en los próximos dos años, hasta que la situación de la economía panameña mejore”, sentenció.

El contralor estimó que el nuevo gasto en salarios representaría alrededor de un millón de dólares anualmente al Estado panameño.