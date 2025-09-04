Contrato de Pandeportes fue adjudicado en 2021, previo a la administración de Brands

Con relación a la nota periodística publicada el pasado lunes, el Consorcio Catco-Barnaros ha precisado a este medio de comunicación que el contrato suscrito con Pandeportes correspondió al estudio, diseño y construcción de un gimnasio en el corregimiento de Salud, distrito de Chagres, Colón.

De acuerdo con la documentación presentada por el Consorcio Catco-Barnaros a este medio, se observa que el contrato fue adjudicado mediante la Resolución No. 036 DG del 15 de febrero de 2021, bajo la administración del entonces director de la entidad, Eduardo Cerda, por lo que la relación contractual no surgió durante la gestión del exdiputado del Partido Revolucionario Democrático Héctor Brands, ni guarda relación con contratos aprobados bajo su administración como director de Pandeportes.