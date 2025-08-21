Corte Suprema anula las ‘jubilaciones especiales’ para magistrados y jueces

La<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia"> <b>Corte Suprema de Justicia (CSJ)</b></a> aprobó <b>dejar sin efecto la creación del fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial.</b><b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/corte-suspende-jubilaciones-especiales-para-magistrados-las-mantiene-para-los-jueces-KM15191931">El pasado 12 de agosto, el pleno de la Corte Suprema decidió suspender las jubilaciones especiales para magistrados, pero las mantuvo para los jueces</a></b>, sin embargo este jueves decidieron dejar el acuerdo sin efecto.Según la nota publicada, el Pleno de la Corte Suprema se reunió en sesión extraordinaria para someter a consideración dejar sin efecto la creación del fondo, el cual generó múltiples reacciones. Recientemente, el presidente José Raúl Mulino manifestó en relación a las llamadas ‘jubilaciones especiales’ que <i>'no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones... yo soy jubilado y cobro lo que la ley establece en función a lo que ahorre en el tiempo, en el viejo sistema, menos las cuotas que se me perdieron'.</i><b>Corte Suprema había decidido mantener las jubilaciones para los jueces</b>La aprobación de este fondo de compensación provocó las reacciones tanto del Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil, que generó una primera acción por parte de la Corte Suprema de Justicia ante el rechazo.En este momento, <b>Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024 </b>fue analizado por el Pleno de la Corte Suprema Justicia, pero solo se estableció la suspensión y se mantenía<b> para los jueces y magistrados de tribunales superiores</b>.El acuerdo establecía una jubilación, que los magistrados denominaron compensación por retiro, del 100% del salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir 14 mil dólares.