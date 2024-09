Credenciales recomienda ratificación de nuevos miembros de Conato para la junta directiva de la CSS

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendó al pleno la aprobación de los miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) que integrarán la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS).

Estos nuevos representantes tendrán un papel fundamental en la defensa de los derechos de los trabajadores asegurados, así como en la supervisión de la gestión del programa de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM) y otros programas de seguridad social.

Héctor Hurtado, quien ha sido miembro suplente de la junta directiva de la CSS por siete años, fue propuesto ahora como miembro principal en representación del Conato. Hurtado es conocido por su trayectoria en defensa de los derechos de los asegurados, y su compromiso con el bienestar de los trabajadores.

En sus propias palabras, Hurtado dijo: “Siempre he estado en defensa de los asegurados. Si hay algo que no se mide, se debe tener respuesta. Siempre he luchado con la responsabilidad del IVM.” Este pronunciamiento refleja su postura crítica ante la falta de respuestas claras a los problemas que enfrenta el sistema de seguridad social.

Una de las principales preocupaciones de Hurtado ha sido la falta de auditorías de los estados financieros de la CSS por parte de la Contraloría General de la República, que ha generado dudas sobre la transparencia en el manejo de los fondos.

Además, Hurtado denunció las decisiones administrativas que, según él, no benefician a los asegurados, y cuestionó los procesos que se han llevado a cabo en detrimento de los derechos de los trabajadores. “La reforma del 2005 fue un fraude,” aseveró, e hizo un llamado a regresar al sistema de beneficios solidarios, en lugar del actual esquema financiero.

Hurtado ha sido un activo miembro del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), donde ha trabajado durante toda su vida. Ingresó al sindicato en 1997 como ayudante general, y para 2006 ya era dirigente sindical, un puesto que le permitió consolidar su experiencia en el campo de la defensa laboral. “El sindicato me capacitó en desarrollo,” recordó Hurtado, y resalto su evolución dentro de la organización que lo llevó eventualmente a formar parte de la junta directiva de Suntracs.

La Comisión de Credenciales también recomendó la inclusión de Marlena Itzel De León Zarzavilla, quien ingresará como suplente, una de las nuevas caras dentro de la junta directiva de la CSS. De León Zarzavilla ha sido destacada por su compromiso con el bienestar de los trabajadores y su capacidad para enfrentar los retos que la seguridad social enfrenta en la actualidad.

Asimismo, se recomendó la ratificación de Aniano Pinzón Real como miembro principal, y de la profesora. Nelva Lubilia Reyes Barahona como suplente, ambos representantes del sector trabajador, que sumarán sus esfuerzos en la defensa de los derechos de los asegurados.

Hurtado hizo un fuerte llamado al Ejecutivo para que presente propuestas concretas y soluciones viables ante la crisis del programa de IVM y la CSS en general. “Es una conversación, no un diálogo,” dijo, refiriéndose a la necesidad de generar acciones reales en beneficio de los trabajadores asegurados, y no limitarse a conversaciones vacías que no conducen a cambios sustanciales.

La recomendación de estos miembros aún debe ser sometida a votación en el pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión de Credenciales se declaró en sesión permanente para finalizar con las ratificaciones y se espera que mañana se analicen los demás nombramientos que incluye a representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada.