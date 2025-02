CSS: el debate legislativo, el llamado a huelga y la advertencia de Mulino

“Bajo ningún criterio vamos a aceptar que se roben la plata, que además nos suban la edad de jubilación y bajen las pensiones [...] entiéndelo dictadorzuelo [en referencia a Mulino] en este país vamos a pelear los patriotas y no los vende patria como tú, que estás de rodillas ante los gringos”, dijo Méndez.

Las grupos sindicales, gremios magisteriales, sindicatos y organizaciones estudiantiles llenaron con un mar de banderas parte de la avenida Central mientras avanzaban hacia la Asamblea. “Son unos cobardes, cambiaron el horario para no recibirnos” fustigó uno de los docentes que participó en la multitudinaria manifestación, al llegar a la 5 de Mayo.

La advertencia de Mulino

Por su parte, el presidente adelantó la mañana de ayer su postura sobre el proyecto de ley 163.

Durante su conferencia de prensa semanal, reiteró que vetaría lo aprobado por la Asamblea si considera que no cumple con las aspiraciones propuestas desde el Ejecutivo.

“Si esa ley se pasa bien avanzamos, si no se pasa bien, primero la voy a vetar y hasta allí llegó el juego para el país, el que no lo quiere entender, ya no sé en qué idioma le tengo que hablar”, sostuvo.

El Ejecutivo presentó el 6 de noviembre el proyecto de ley, pero fue modificado durante el primer debate en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, luego de consensos de las diferentes bancadas.

Los diputados se han opuesto al aumento de la edad de jubilación y también han planteado modificaciones a los poderes del director general de la entidad y a su junta directiva.