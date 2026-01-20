Detienen en Panamá a sospechoso de narcotráfico a pedido de la justicia de Bélgica

Una investigación sobre las actividades de un capo del narcotráfico en Bélgica, sospechoso de continuar sus actividades ilegales desde prisión apoyándose en socios huidos a Panamá, llevó a la detención de uno de ellos en diciembre, anunció este martes la fiscalía de Bruselas.

La fiscalía presentó la operación como el resultado de “una excelente cooperación” con las autoridades de Panamá.

Ese país de América Central es considerado una importante zona de tránsito hacia Europa para la cocaína producida en América del Sur, especialmente en Colombia.

La aduana belga registra con frecuencia decomisos en Panamá de cocaína en fletes marítimos con destino al puerto de Amberes.

El año pasado las autoridades descubrieron que Panamá es un lugar de repliegue para varios sospechosos implicados en una organización criminal activa en Bruselas, en el barrio de Peterbos, reveló la justicia este martes.

En el marco de una comisión rogatoria presentada por un juez de Bruselas, uno de los sospechosos, un belga de 35 años, pudo ser detenido en Panamá en diciembre, precisó a la AFP una fuente cercana al caso.

Con tres órdenes de captura internacionales, el hombre es sospechoso de ser uno de los socios del dirigente de la organización, otro individuo de unos 30 años que habría dirigido a su grupo delincuencial utilizando su teléfono celular desde la celda de la cárcel.

“Esta organización criminal podría estar relacionada también con secuestros, actos de violencia y tentativas de asesinato que ocurrieron en Bruselas en 2023 y 2024”, subraya la fiscalía en un comunicado.

El barrio de Peterbos, en el municipio de Anderlecht, en Bruselas, es uno de los puntos críticos del tráfico de droga en la capital belga.

Fue escenario de un tiroteo mortal relacionado con rivalidades entre bandas de traficantes, en febrero de 2025.