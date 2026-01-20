Detienen en Panamá a sospechoso de narcotráfico a pedido de la justicia de Bélgica

Una investigación sobre las actividades de <b>un capo del narcotráfico en Bélgica</b>, sospechoso de <b>continuar sus actividades ilegales desde prisión apoyándose en socios huidos a Panamá</b>, llevó a la detención de uno de ellos en diciembre, anunció este martes la fiscalía de <b>Bruselas</b>.La fiscalía presentó la operación como el resultado de 'una excelente cooperación' con las autoridades de <b>Panamá</b>.Ese país de <b>América Central</b> es considerado una importante zona de tránsito hacia <b>Europa </b>para la cocaína producida en <b>América del Sur</b>, especialmente en <b>Colombia</b>.La aduana belga registra con frecuencia decomisos en <b>Panamá </b>de cocaína en fletes marítimos con destino al puerto de <b>Amberes</b>.El año pasado las autoridades descubrieron que <b>Panamá </b>es un lugar de repliegue para varios sospechosos implicados en una organización criminal activa en <b>Bruselas</b>, en el barrio de <b>Peterbos</b>, reveló la justicia este martes.En el marco de una comisión rogatoria presentada por un juez de <b>Bruselas</b>, uno de los sospechosos, <b>un belga de 35 años</b>, pudo ser detenido en <b>Panamá </b>en diciembre, precisó a la <b>AFP </b>una fuente cercana al caso.Con tres órdenes de captura internacionales, el hombre es sospechoso de ser <b>uno de los socios del dirigente de la organización</b>, otro individuo de unos 30 años que habría dirigido a su grupo delincuencial utilizando su teléfono celular desde la celda de la cárcel.'Esta organización criminal podría estar relacionada también con secuestros, actos de violencia y tentativas de asesinato que ocurrieron en Bruselas en 2023 y 2024', subraya la fiscalía en un comunicado.El barrio de <b>Peterbos</b>, en el municipio de <b>Anderlecht</b>, en <b>Bruselas</b>, es uno de los puntos críticos del tráfico de droga en la capital belga.Fue escenario de un tiroteo mortal relacionado con rivalidades entre bandas de traficantes, en febrero de 2025.