El mensaje de Ruiz Díaz para Mayer Mizrachi: las criptomonedas no están reguladas en Panamá

Ruiz Díaz a través de su cuenta de X publicó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaraba inexequible el proyecto de ley No. 697 de 2021 , que pretendía regular la comercialización y el uso de activos virtuales y los proveedores de los servicios de activos virtuales.

La norma fue aprobada en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional durante su sesión ordinaria correspondiente al 28 de octubre de 2022.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia es del 6 de junio de 2023 y analizó la objeción de inexequibilidad presentada por el entonces presidente Laurentino Cortizo Cohen, por las razones que presentó contra los artículos No. 34 y No. 35 del citado proyecto de ley No. 697.