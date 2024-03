Elecciones se pueden ganar con 25% de los votos, Cortizo

En las próximas elecciones basta ganar con un 25% de los votos, vaticinó el mandatario Laurentino Cortizo en una entrevista que otorgó a La Estrella de Panamá durante una visita en el marco del aniversario 175 del diario.

A pocos meses de que se celebren las próximas elecciones generales, Cortizo observa unas elecciones “muy distintas a otras” por la cantidad de candidatos que buscan el poder, ocho en total. Se ve confiando del triunfo, a pesar de que su candidato, el vicepresidente Gabriel ‘Gaby’ Carrizo, carga con el desgaste del gobierno saliente.

Cortizo observa el triunfo desde otra perspectiva: siendo el colectivo con mayor cantidad de adherentes, asegura que se han dedicado a organizar y ordenar a sus miembros en los 701 corregimientos del país que tiene presencia el Partido Revolucionario Democrático (PRD), a diferencia de sus adversarios.

En este respecto, el gobernante mencionó tres acciones imprescindibles que requerirá su partido para ganar las elecciones: “a quién se identifica en cada corregimiento, quien convence y quien saca a votar”. Eso, a su entender, aventaja a su colectivo, PRD, a diferencia de otros que carecen de infraestructura. “No es una elección como las pasadas en las que tuvimos que llegar a más del 30% para ganar, se puede ganar con el 25% de los votos”, insiste.

Aún con el porcentaje estimado, el candidato oficialista, Gaby Carrizo tendrá que redoblar esfuerzos para repetir en el poder en comparación a sus adversarios, ya que carga con el desgaste de un gobierno saliente y la férrea tradición del electorado que desde hace tres décadas vota por la alternancia. “Ahí está la diferencia, en esas tres acciones: identificar, convencer y sacar a votar. Yo he manejado cifras, no voy a entrar a decirlas, pero probablemente se gane con ese porcentaje”, especula Cortizo.

En las postrimerías de su gestión, el mandatario cree que será recordado como el ‘presidente de la pandemia’. Reconoce que ésta fue una de las peores batallas que enfrentó, algo que ni siquiera su formación militar lo preparó para combatir. No conocía al enemigo. Un desafío, admite, que jamás pensó enfrentar como gobernante. “Con mi formación militar no poder saber por dónde salía el enemigo, fue complicado. Probablemente los años más difíciles de mi vida”, describe. Rememora que las dificultades no sólo se presentaron desde el punto de vista sanitario, sino también en materia económica por el encierro forzoso que causó la pandemia. En ese año el Tesoro Nacional dejó de percibir ingresos corrientes por el orden de los $4,477 millones.

A esto, recuerda, se sumó la herencia de las cuentas por pagar de su antecesor que superaban los $2 mil millones. Algo similar a la cifra que adeuda actualmente el gobierno a proveedores locales a meses de culminar la gestión, que se calcula en $1,700 millones.

Al ser cuestionado por qué permaneció un silencio tan prolongado en noviembre pasado, con intervenciones muy puntuales a la ciudadanía, cuando el país vivió una de las jornadas de protestas más oscuras, que partieron la panamericana en pedazos aislando por completo al oriente del país - una de las áreas más afectadas por los cierres de la vía -, Cortizo negó que se registró una situación de ‘ingobernabilidad’ al permitir que continuaran las paralizaciones y las protestas en las calles de la ciudad.

Defendió que mantuvo sus periódicas giras de trabajo comunitario y que la decisión respondió a información de inteligencia que apuntaba a un escenario similar al ocurrido en países vecinos. En estas condiciones, asegura, optó por la mejor receta: la tolerancia.

“La información de inteligencia que teníamos era valiosa”, aseveró. En algunos casos similares de la región, añadió, a veces la tolerancia es la mejor herramienta. Independientemente, “yo puedo asegurar que estábamos preparados para cualquier otra contingencia”, defendió.

Pero viendo la matriz de las situaciones que se habían dado en Colombia, Chile y Perú, y que la información de inteligencia era similar a las protestas que ocurrieron previo a las elecciones en esos países, “pensamos que era preferible irnos con la tolerancia hasta donde se pudiera”, reforzó.

Cortizo recibió el gobierno en 2019 con una deuda externa de $26,612 millones y culminará su gestión sumando $20 mil millones más a la cifra inicial. Algo que critican destacados economistas, pero que él observa desde la perspectiva de la relación deuda/PIB y la elasticidad que permite dicha proporción para adquirir más deuda. “Un porcentaje razonable de esa tasa”, aseguró. “Ningún país que tuviese problema de endeudarse esperaría una demanda de seis o siete veces más en la emisión de bonos” cuando salen al mercado, presumió. “Eso te da una idea de cómo está el país”, apuntó.

A pesar de haber enfrentado una pandemia, dos huracanes, el impacto de la guerra de Ucrania y los desafíos de la crisis climática que han obligado al Canal de Panamá a reducir el número de tránsitos por la vía, en 2021 Panamá fue el país con mayor crecimiento económico de la región, situación que se repitió en 2022 y 2023, mencionó con orgullo. Pese a lo anterior, la tasa de inflación registró 1.4%, una de las más bajas de la región y del mundo. “Pero también, si te vas al índice de pobreza multidimensional que va mucho más de ingresos, nosotros bajamos éstos índices que estaban en 19.0 (2018) a 14.3 (2023)”, zanjó.

A su salida reiteró su respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información, e insistió que durante su gestión “jamás llamó a un periodista” para reclamar nada.