Evolución histórica de la forma urbana de Colón: 1850-1950

Hacia finales del siglo XIX, el Map of the Canal route at the beginning of American occupation (1890), propone ampliar el trazado con la expansión de la ciudad hacia el este, incorporando una avenida central que conectaba la cuadrícula existente con las nuevas áreas urbanizadas. Esta propuesta, como veremos más adelante, no se llega a materializar. El final del siglo XIX encuentra a la ciudad de Colón con una población estimada de 13.203 habitantes (1896).

De la construcción del Canal a la Zona Libre de Colón

Con el arribo del siglo XX y la construcción del Canal por los norteamericanos, se dieron cambios significativos en la configuración de Colón, marcados por la creación del puerto de Cristóbal y la construcción de un rompeolas para proteger la bahía de Limón, transformaciones visibles en los mapas de 1912 y 1914.

Durante las primeras décadas del siglo XX, Colón fue objeto de amplias reformas urbanas impulsadas por la necesidad de adaptar la ciudad a las demandas del Canal de Panamá y del Ferrocarril de Panamá. Según The Canal Record (1908), se llevaron a cabo renovaciones en viviendas icónicas como Washington House, que recibió mejoras como galerías, sistemas de refrigeración y cocinas modernas. Nuevas edificaciones, como Lincoln House y McKinley House, se diseñaron para acomodar a familias y empleados, incorporando innovaciones arquitectónicas que optimizaban la ventilación y garantizaban comodidad.

En paralelo, la ciudad enfrentó desafíos relacionados con el manejo del agua y el saneamiento. Para mitigar inundaciones y mejorar las condiciones sanitarias, se implementaron canales de drenaje como el de la calle D, que transportaban aguas residuales hacia el río Folks, según el informe de The Canal Record (1909). Este sistema también permitió expandir el área urbana, drenando terrenos bajos que posteriormente se rellenaron y pavimentaron, preparando la ciudad para su crecimiento.

El puerto de Colón también experimentó mejoras significativas. En 1909, la nueva estación de tren unificó los servicios ferroviarios de Cristóbal y Colón, mejorando el flujo de pasajeros y mercancías. Además, los rompeolas construidos en la bahía de Limón protegieron el canal y el puerto de las inclemencias del tiempo, consolidando a Colón como un eje comercial y logístico vital en el Caribe en el siglo XX.

La aparición de New Cristóbal a finales de la década de 1920 supuso una transformación notable. Según el mapa de 1927 Canal Zone and Republic of Panama. Colon Quadrangle. Panama Grid, publicado por el Corp. of Engeneers of US Army, esta extensión hacia el este de la avenida Juan Demóstenes Arosemena reflejó un enfoque diferente del desarrollo urbano. Mientras que el trazado original de Colón conservaba una cuadrícula regular y compacta, diseñada principalmente para responder a las necesidades comerciales y portuarias, New Cristóbal introdujo manzanas más amplias y una menor densidad urbana.

Este mapa del US Army de 1927, muestra también cómo el desarrollo se expandió más allá de la isla de Manzanillo, incluyendo nuevas urbanizaciones como Silver City, Fort Randolph y el puerto de Coco Solo, en un momento en que la población llegó a 29.765 habitantes según el censo de 1930.

Los mapas de 1943 y 1947 -publicados por el Corp. of Engeneers of US Army-, detallan las principales áreas urbanas y portuarias de Cristóbal, Colón, Mount Hope, France Field, Coco Solo y Fort Randolph, enfocándose en su infraestructura funcional y militar. En Colón, entre los puntos destacados se encuentra el Parque de Colón, rodeado de edificios administrativos y comerciales. En Cristóbal, se identifica un desarrollo portuario más especializado, con instalaciones como los muelles de carga y áreas de almacenamiento. Esta década cierra con una ciudad que contaba con unos 52.204 (censo 1950).

Se observa, por último, en el mapa de 1947, la propuesta de un muro que iría desde el Abbatoir de Colón hasta el Hospital Amador Guerrero, y permitiría la consolidación del relleno ya realizado hacia este sector, en donde, -a partir de la década de 1950-, se localizaría la Zona Libre de Colón, momento, en el que, paradójicamente, se inicia el declive de la ciudad.

