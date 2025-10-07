Fallece Marco Fenton Achurra, héroe de la Gesta Patriótica del 9 de enero

Primero por su participación en la <b><a href="/tag/-/meta/gesta-del-9-de-enero-de-1964">Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964</a></b> y, más tarde, como <b>presidente del Movimiento Nacional de Héroes y Mártires</b>, el nombre de <b><a href="/tag/-/meta/marco-fenton-achurra">Marco Fenton Achurra</a></b> siempre estuvo presente. Él luchó para que Panamá no olvidara aquella gesta, la cual formó parte de los antecedentes clave para que el Canal retornara a manos panameñas.Hoy, <b>Marco Fenton Achurra se despide del mundo terrenal</b> tras meses bajo cuidados especiales debido a su delicado estado de salud.En marzo de 2025, el país conoció su difícil realidad cuando diversas autoridades, incluido el propio <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">presidente José Raúl Mulino</a></b>, intervinieron para procurar su atención médica y cuidados.Durante los últimos meses, Marco Fenton Achurra se mantuvo en un albergue gestionado por el <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)</a></b>, dado que su familia no podía hacerse cargo de su cuidado.