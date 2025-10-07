Fallece Marco Fenton Achurra, héroe de la Gesta Patriótica del 9 de enero

Primero por su participación en la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964 y, más tarde, como presidente del Movimiento Nacional de Héroes y Mártires, el nombre de Marco Fenton Achurra siempre estuvo presente. Él luchó para que Panamá no olvidara aquella gesta, la cual formó parte de los antecedentes clave para que el Canal retornara a manos panameñas.

Hoy, Marco Fenton Achurra se despide del mundo terrenal tras meses bajo cuidados especiales debido a su delicado estado de salud.

En marzo de 2025, el país conoció su difícil realidad cuando diversas autoridades, incluido el propio presidente José Raúl Mulino, intervinieron para procurar su atención médica y cuidados.

Durante los últimos meses, Marco Fenton Achurra se mantuvo en un albergue gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), dado que su familia no podía hacerse cargo de su cuidado.