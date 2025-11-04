Felipe VI expresa su felicitación a Panamá y al presidente Mulino por la celebración de las fiestas patrias

El rey de España, Felipe VI, envió un mensaje de felicitación al presidente José Raúl Mulino con motivo de la celebración de las fiestas patrias.

En la carta, fechada este 31 de octubre de 2025 y remitida por la Embajada de España en Panamá, el rey de España expresó sus mejores deseos de bienestar, paz y prosperidad para el pueblo panameño.

“Con ocasión de la celebración de la fiesta nacional de la República de Panamá, deseo hacer llegar a vuestra excelencia, junto con el Gobierno y el pueblo español, mi más cordial felicitación”, señala el mensaje firmado por Felipe VI.

“Señor presidente, mis mejores deseos de bienestar personal y de paz y prosperidad para el pueblo hermano de Panamá”, destacó Felipe VI en su nota dirigida a Mulino.

Una nota de la Embajada de España en Panamá acompañó la misiva dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, reiterando su consideración y estima hacia el pueblo panameño.