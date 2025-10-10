Mulino: ‘El Nobel de la Paz a María Corina Machado es un reconocimiento a la lucha por la libertad’

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó la mañana de este viernes 10 de octubre su felicitación a la dirigente venezolana María Corina Machado, tras conocerse su designación como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Mulino destacó el valor simbólico del galardón y el ejemplo de la líder opositora venezolana.

“En nombre de Panamá y los panameños nos congratulamos por la designación de @MariaCorinaYA como Premio Nobel de La Paz 2025. Sin duda un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad. ¡Gran triunfo!”, escribió Mulino.

El Comité Noruego del Nobel otorgó el prestigioso galardón a María Corina Machado por su defensa de la democracia y los derechos fundamentales en Venezuela, así como por su liderazgo en la búsqueda de una transición pacífica en su país.

“El comité ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por su trabajo incansable al promover derechos democráticos al pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, destacó en su comunicado el comité con sede en Oslo.

Además, destacó que Machado como líder de las fuerzas democráticas de Venezuela es una de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en tiempos recientes.

“La señora Machado ha sido una figura clave y unificadora de la oposición que estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró terreno común en la demanda de elecciones libres y gobierno representativo”, destacó el comité.