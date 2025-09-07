  1. Inicio
Fundación Serena Mente celebra la novena caminata por la prevención al suicidio

Parte de la novena caminata en prevención del suicidio, hoy en la Cinta Costera. Cedida
Adriana Berna
  07/09/2025
Desde hace nueve años, la caminata busca transformar el dolor en acción, ofreciendo un espacio de memoria, prevención y acompañamiento.

Este 7 de septiembre, la Fundación Serena Mente celebró la novena Caminata por la Prevención del Suicidio, una actividad que año tras año busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental y acompañar a quienes enfrentan la llamada “enfermedad silenciosa”.

La caminata nació en memoria de Daniel Martinelli Bennett, cuya partida hace nueve años inspiró a su familia y a la fundación a emprender esta misión de vida.

Denisse Bennett, líder de la fundación y madre de Daniel, señaló a La Decana el objetivo de la marcha es llegar a personas que estén pasando por un momento difícil en sus vidas, con el fin de que busquen la ayuda necesaria.

De acuerdo con los organizadores, este año participaron unas 3.000 personas, quienes caminaron unidas bajo el lema de decirle sí a la vida.

La Fundación Serena Mente destacó que cada edición de esta caminata busca no solo recordar a quienes ya no están, sino también ofrecer herramientas, visibilizar la importancia de hablar de salud mental y reafirmar el compromiso de la sociedad en la prevención del suicidio.

Si necesitas ayuda

En Panamá, puedes encontrar apoyo psicológico gratuito y confidencial a través de la Línea 147 del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social), disponible por teléfono y WhatsApp (6694-2747) las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Otras opciones incluyen llamar al Instituto Nacional de Salud Mental (INSAM) al 523-6813 o 523-6846 de lunes a viernes, y contactar a la Cruz Blanca Panameña por teléfono (6674-9695) o WhatsApp (6020-9825).

