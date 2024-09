Gobierno estudia la construcción de un teleférico mientras se termina la construcción del cuarto puente

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves 19 de septiembre que, luego de escuchar el tiempo que tomará la construcción del túnel para la línea 3 del Metro, se generará un problema por el flujo de personas que se transportan de Panamá Oeste hacia Panamá.

Mulino recordó que la línea 3, que tiene un 63 % de avance de construcción, se terminará antes que el túnel. Por ello, se estudia la posible construcción de un teleférico.

Por lo tanto, están tomando decisiones importantes para el transporte. Por el momento, se está estudiando el teleférico para transportar a las personas mientras culmina el túnel.

El mandatario subrayó que el Canal de Panamá ha puesto una restricción de 80 metros sobre el espejo de agua sobre la vía acuática. “Yo, en lo personal, no me subo allí ni queriendo [...] a mí no me meten en esa cajita de fósforo a 80 metros de altura”, expresó.

Mulino indicó que esa es una ruta colapsada para cruzar a las personas en bus. “No podemos dotar de metrobús, eso es imposible”, expresó.

Este miércoles 18 de septiembre, la tuneladora ‘Panamá’ inició los trabajos de excavación para la construcción del tramo soterrado de la línea 3 del Metro, donde excavará y revestirá 4.5 kilómetros, cruzando por debajo del cauce de navegación del Canal de Panamá.