Hay 22.000 maestros en registro permanente de reemplazos elegibles

El Ministerio de Educación (Meduca) ha puesto en ejecución un mecanismo para llenar los puestos de los docentes que se mantienen protestando contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS). Pero la estrategia podría costarle, debido a la forma en que fue implementada. El Decreto Ejecutivo 17 del 24 de junio de 2025 establece el “procedimiento especial para la selección y nombramiento de los maestros y profesores requeridos para restablecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en favor de los estudiantes de los centros educativos”.

Aunque el Meduca no ha compartido una cifra exacta de cuántas escuelas están paralizadas o afectadas por el paro docente, un vistazo a la planta docente permite inferir la magnitud del impacto. De acuerdo con el Meduca, hay 52.000 docentes registrados en su planta educativa, incluyendo agremiados y no agremiados. Según Diógenes Sánchez, de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), hay unos 30.000 docentes en huelga. Si ambas cifras son correctas, alrededor del 57 % de los maestros alrededor del país estarían dejando de asistir a las aulas.

Los reemplazos vendrían del registro permanente elegible, donde actualmente hay registrados unos 22.000 maestros. Aunque cada uno de los maestros en este registro empiecen a trabajar, y presumiendo que tengan las competencias para enseñar cada una de las materias que se necesitan, no llegan a los 30.000 que los gremios aseguran se encuentran en paro.

Además, los educadores afirman que el Meduca los catalogó como en “licencia sin sueldo” sin haber ellos hecho la solicitud. “Todo lo que están haciendo en este momento es totalmente ilegal. La retención o el secuestro de los salarios es totalmente ilegal porque ellos ni siquiera han procedido de acuerdo con las normas especiales que tenemos los docentes. Ellos mismos son los que nos han declarado que estamos en licencia sin sueldo y ahora quieren destituirnos”, señaló Sánchez. “¿Cómo tú me vas a destituir si tú mismo me has dicho que estoy en licencia sin sueldo? Hay una serie de contradicciones jurídicas en todas las medidas que está adoptando el Meduca y la Contraloría. Y nosotros le decimos que este gobierno va a pasar, le quedan cuatro años. Y así como le pasó a la ministra en el periodo pasado, cuando fue ministra, va a quedar subiendo y bajando escaleras por todas estas ilegalidades y arbitrariedades que está cometiendo en este momento ella y el contralor”, añadió.

Por su parte, el Meduca defendió su decisión. “La disposición de haber asignado esta notación en el sistema es una acción que no controla la institución, pero lo cierto es que eso es sobre la efectividad del salario. Eso proviene del hecho de que, en este país, tanto los trabajadores del sector particular como los trabajadores del sector público tenemos la obligación de prestar nuestro servicio. Ese debate, si es legal o no, no sustituye la realidad de que para recibir un salario tú tienes que laborar”, argumentó el asesor del Meduca, Jaime Castillo. “La relación jurídica va a ser dirimida con los procesos de abandono del cargo que se tienen que surtir. Y una vez resuelto esos procesos de abandono del cargo se determinará si el docente prosigue o no. Lo cierto es que con el Decreto 17 se permite el reemplazo temporal de ellos, porque nosotros tenemos que garantizarles ellos el derecho a defenderse. Esto no es sacar a un docente porque sí, se le tiene que garantizar el derecho a defenderse y todas esas garantías se le van a respetar porque así lo exige la Constitución y la ley”, aseguró.

La Contraloría General de la República había ordenado la suspensión del pago de los salarios de los docentes que no estaban yendo a sus puestos de trabajo. Sin embargo, muchos maestros que sí estaban yendo a las escuelas reportaron que también se les estaba descontando su salario.

“El Ministerio de Educación junto con la Contraloría General de la República, apenas se detectaron esos casos nos unimos a un esfuerzo interinstitucional para resolverlos”, aseguró Castillo. A cada uno de esos docentes, primero vamos a eliminarles esa notación. Lo segundo es garantizar que su salario llegue en el día de cobro establecido en la institución. Fue un error que se cometió, que gracias a Dios nos dimos cuenta. Y junto con Contraloría se tomaron las acciones para resolver ese tema”, acotó.