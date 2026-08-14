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Información útil

Agosto tendrá una sola agroferia del IMA: conozca los detalles

Quienes acudan a la agroferia deberán presentar su cédula de identidad.
Quienes acudan a la agroferia deberán presentar su cédula de identidad. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/08/2026 10:35
Las personas que asistan que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de realizar sus compras.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este sábado 15 de agosto realizará una agroferia en un único punto del país, con productos a precios accesibles para los consumidores.

La jornada se desarrollará a partir de las 8:00 a.m. en el Parque de Santa Rita, en el distrito de Antón, provincia de Coclé.

El IMA recordó a las personas que asistan que deberán presentar su cédula de identidad personal al momento de realizar sus compras.

Asimismo, recomendó llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

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