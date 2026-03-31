Agroferia en Herrera termina en desorden: el IMA explica lo ocurrido

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó, mediante un comunicado, que lamenta los inconvenientes registrados durante la agroferia realizada en el parque de San Sebastián de Ocú, donde se generó una situación de desorden que afectó la atención al público.

Según la entidad, el incidente se produjo cuando algunas personas provocaron un ambiente de inseguridad que retrasó el inicio de las actividades. Ante este escenario, el personal del IMA intentó mantener el orden; sin embargo, en ese momento aún no se contaba con la presencia de unidades de seguridad pública.

La situación fue aprovechada por algunos asistentes que, en medio de la confusión, se adelantaron en las filas, afectando a quienes habían llegado desde tempranas horas para acceder a los productos de la feria.