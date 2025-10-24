Agroferias del IMA | Punto de venta del sábado 25 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este sábado 25 de octubre se llevará a cabo una agroferia en los estacionamientos del Órgano Judicial, ubicados en el corregimiento de David, distrito de Panamá, provincia de Chiriquí, a partir de las 8:00 a.m.

La actividad ofrecerá a la población productos agrícolas frescos y de calidad, directamente de los productores locales, con el objetivo de promover el consumo de alimentos nacionales y apoyar la economía de los pequeños y medianos agricultores de la región.