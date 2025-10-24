  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Punto de venta del sábado 25 de octubre

Las agroferias del IMA ofrecen a la población productos frescos y de calidad directamente de los productores locales
  • 24/10/2025 12:50
El IMA anuncia que el sábado 25 de octubre, realizará una agroferia permitiendo a la ciudadanía adquirir alimentos a precios más bajos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este sábado 25 de octubre se llevará a cabo una agroferia en los estacionamientos del Órgano Judicial, ubicados en el corregimiento de David, distrito de Panamá, provincia de Chiriquí, a partir de las 8:00 a.m.

La actividad ofrecerá a la población productos agrícolas frescos y de calidad, directamente de los productores locales, con el objetivo de promover el consumo de alimentos nacionales y apoyar la economía de los pequeños y medianos agricultores de la región.

IMA recuerda requisitos para comprar en la agroferia de David

El IMA recuerda que para realizar las comprar deberán presentar su cédula de identidad al momento de adquirir los productos. Además se debe llevar una bolsa reutilizable, promoviendo prácticas responsables y sostenibles durante la feria.

El IMA destacó que estas medidas buscan organizar la actividad de manera eficiente y fomentar hábitos de consumo responsables, a la vez que se garantiza que todos los visitantes puedan acceder a los productos agrícolas frescos y de calidad ofrecidos por los productores locales.

