Agroferias del IMA | Punto de venta del sábado 25 de octubre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> informó que este <b>sábado 25 de octubre</b> se llevará a cabo una <b>agroferia</b> en los <b>estacionamientos del Órgano Judicial</b>, ubicados en el corregimiento de <b>David</b>, distrito de Panamá, provincia de <b>Chiriquí</b>, a partir de las <b>8:00 a.m.</b>La actividad ofrecerá a la población <b>productos agrícolas frescos y de calidad</b>, directamente de los productores locales, con el objetivo de <b>promover el consumo de alimentos nacionales</b> y apoyar la economía de los pequeños y medianos agricultores de la región.