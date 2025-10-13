Agroferias del IMA | ¿Dónde comprar arroz barato el miércoles 15 de octubre?

Para el miércoles 15 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Herrera: </b>Puerto de la Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.<b>-Colón: </b>Gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.<b>-Los Santos:</b> Plaza Praga, distrito de Las Tablas.<b>-Veraguas:</b> Cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira y en la Escuela de Chicá, distrito de Chame.<b>-Panamá Este:</b> Casa comunal de Tortí, distrito de Chepo.<b>-Panamá:</b> Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá y en los predios de la Junta Comunal de Isla Pedro González, distrito de Balboa.