Agroferias del IMA | ¿Dónde comprar arroz barato el miércoles 15 de octubre?

La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó el calendario de los puntos de venta de agroferias de este miércoles 15 de octubre donde las familias podrán adquirir productos económicos a partir de las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA del miércoles 15 de octubre

Para el miércoles 15 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Herrera: Puerto de la Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

-Chiriquí: Cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.

-Colón: Gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.

-Los Santos: Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

-Veraguas: Cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.

-Panamá Oeste: Cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira y en la Escuela de Chicá, distrito de Chame.

-Panamá Este: Casa comunal de Tortí, distrito de Chepo.

-Panamá: Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá y en los predios de la Junta Comunal de Isla Pedro González, distrito de Balboa.