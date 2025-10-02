Agroferias del IMA: ¿Dónde comprar arroz y productos a precios bajos este 3 de octubre?

Para el viernes 3 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha de baloncesto de Coloncito Gorgona, corregimiento Nueva Gorgona, distrito de Chame.<b>-Darién: </b>Parque de Cucunati, distrito de Santa Fe.<b>-Los Santos:</b> Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.<b>-Chiriquí:</b> Rancho de Almojábano, distrito de Dolega.<b>-Coclé: </b>Casa Comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.<b>-Herrera:</b> Cuadro Deportivo de Valle Rico, corregimiento de Manchaca, distrito de Ocú.<b>-Veraguas: </b>Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.