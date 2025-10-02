Agroferias del IMA: ¿Dónde comprar arroz y productos a precios bajos este 3 de octubre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta a nivel nacional donde se realizarán las agroferias desde las 8:00 a.m. En ellas se ofrecerán productos de la canasta básica esenciales para las familias, entre ellos el arroz a B/.5.00.

La entidad recordó a la población que las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.