PANAMÁ

Agroferias del IMA: ¿Dónde comprar arroz y productos a precios bajos este 3 de octubre?

Las agroferias del IMA se realizan a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer productos indispensables de la canasta básica.
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/10/2025 07:37
El IMA anunció los puntos de venta en el país donde se realizarán agroferias este viernes 3 de octubre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta a nivel nacional donde se realizarán las agroferias desde las 8:00 a.m. En ellas se ofrecerán productos de la canasta básica esenciales para las familias, entre ellos el arroz a B/.5.00.

La entidad recordó a la población que las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Agroferias del IMA del viernes 3 de octubre

Para el viernes 3 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Panamá Oeste: Cancha de baloncesto de Coloncito Gorgona, corregimiento Nueva Gorgona, distrito de Chame.

-Darién: Parque de Cucunati, distrito de Santa Fe.

-Los Santos: Junta Comunal de Nuario, distrito de Las Tablas.

-Chiriquí: Rancho de Almojábano, distrito de Dolega.

-Coclé: Casa Comunal de Piedras Amarillas, distrito de La Pintada.

-Herrera: Cuadro Deportivo de Valle Rico, corregimiento de Manchaca, distrito de Ocú.

-Veraguas: Parque Municipal, corregimiento de Las Palmas cabecera, distrito de Las Palmas.

