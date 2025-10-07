Ministros defienden ante la Asamblea proyecto de adhesión de Panamá al Mercosur

La tarde-noche de este martes<b> 7 de octubre</b>, los titulares del <b><a href="/tag/-/meta/mici-ministerio-de-comercio-e-industrias">Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</a>, Julio Moltó</b>, y del <b><a href="/tag/-/meta/mida-ministerio-de-desarrollo-agropecuario">Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</a>, Roberto Linares</b>, comparecieron ante los diputados de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> para responder una batería de interrogantes sobre el<b> proyecto de ley 76</b>, que aprueba el <b>acuerdo de adhesión de Panamá al <a href="/tag/-/meta/mercosur">Mercado Común del Sur (Mercosur)</a>, como Estado Asociado</b>, actualmente en segundo debate.La discusión, declarada en<b> sesión permanente por el pleno legislativo</b>, se extendió durante varias horas, con intervenciones de diputados de distintas bancadas que solicitaron precisiones sobre los beneficios y posibles riesgos del ingreso del país al bloque regional, así como productores y los representantes del Ejecutivo.El <b>Mercosur</b>, creado en 1991, está conformado por los Estados Partes <b>Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay</b>. También participan como Estados Asociados <b>Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam, conformando un mercado de más de 300 millones de consumidores</b>.Según los ministros, la adhesión de Panamá al Mercosur abre oportunidades para<b> el desarrollo agrícola y logístico</b>, así como para la <b>transferencia tecnológica y la cooperación en biotecnología, agroindustria y energías limpias</b>.Moltó defendió la iniciativa, señalando sus<b> múltiples beneficios para la economía nacional</b>. Por su parte, Linares destacó las<b> ventajas tecnológicas para el sector agropecuario</b>, afirmando que la adhesión <b>no afectará la producción nacional</b>.Durante la sesión, <b>Linda Castillo, jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales del MICI</b>, quien ha liderado el proceso desde su origen, resaltó los beneficios de la <b>red de convergencia de acuerdos comerciales</b>, que haría a Panamá más atractivo para la inversión y el encadenamiento productivo.<i>'Panamá se vuelve más competitivo, porque se suman procesos, materia prima y mano de obra para potenciar las exportaciones hacia los distintos mercados a los que llegan nuestros productos'</i>, explicó Castillo.Castillo añadió que, en apenas <b>cinco meses</b>, Panamá logró cumplir con los requisitos y enviar las<b> cartas de adhesión al bloque</b>, como parte de una <b>hoja de ruta base</b> que ha incluido acercamientos en materia agropecuaria y marítima, generando el interés de empresas extranjeras.Además, precisó que el acuerdo permitirá al país <b>negociar de forma individual acuerdos de alcance parcial con los Estados miembros del Mercosur</b>, lo que abriría <b>oportunidades específicas de encadenamiento productivo</b>.El acuerdo permitirá la generación de unos<b> 400 mil puestos de trabajo en Panamá</b>.<i>'Una empresa que se instale en Panamá podrá procesar productos utilizando materia prima de ambos países, y ese bien final se considerará elaborado en Panamá'</i>, explicó.Castillo recordó que desde la <b><a href="/tag/-/meta/omc-organizacion-mundial-del-comercio">adhesión de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC)</a></b> en 1997, el país estableció una lista de <b>productos agropecuarios sensitivos</b>, entre ellos: <b>carne de pollo y de gallina, cerdo, papa, cebolla, poroto, arroz, maíz, leche y sus derivado</b>s. Mediante decreto también se declararon como sensibles <b>el azúcar de caña y la carne bovina</b>, y el <b>café</b> en todas las fracciones arancelarias.Durante el debate, la diputada <b><a href="/tag/-/meta/alexandra-brennes">Alexandra Brennes</a></b> pidió aclaraciones sobre aspectos técnicos del proyecto, relacionados con el proceso de toma de decisiones dentro del bloque, así como su desarrollo a futuro.En tanto, el diputado<b> Luis Eduardo Camacho</b> defendió la iniciativa, alegando que <b>Panamá, con poco más de cuatro millones de habitantes, sería uno de los países más beneficiados por la adhesión</b>.El avance del <b>proyecto de ley 76 </b>requiere la <b>aprobación del Legislativo en segundo y tercer debate</b> para remitirlo ante el <b>Ejecutivo para su sanción</b>.