Segundo debate del acuerdo Mercosur: Asamblea, MICI y ganaderos marcan posiciones

Mientras el Ejecutivo y el Legislativo destacan los beneficios logísticos y económicos, el sector ganadero expresó su 'preocupación' por los riesgos sanitarios que podría implicar el convenio.Samuel Vernaza, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), calificó el acuerdo con 'muchísima preocupación', especialmente para su sector.'Nos enfrentamos pues a retos que no dejan de preocuparnos,' señaló Vernaza. Específicamente, mencionó el riesgo que representa Brasil, uno de los productores de ganado más grandes del mundo.El principal punto de aprensión de Anagan es la sanidad animal relacionadas a la Fiebre Aftosa, de las cuales recordó que 'todos esos países del cono sur forman parte del circuito aftoso'. Vernaza advirtió que esto 'significaría un riesgo para nuestro hato ganadero'. El presidente de Anagan hizo un llamado al Gobierno: 'Lo que le pedimos al gobierno nacional es que nos tengan en cuenta para todos los foros y todas las negociaciones que se tengan que hacer.' Instó a que se considere la 'parte esa sanitaria', ya que, según él, esta 'generalmente pues no se es considerada, sino que se evalúa sencillamente la parte económica y logística y esa generalmente queda por fuera'.