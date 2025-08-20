  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA: ¿Dónde venderán arroz barato este 21 de agosto?

En la cancha municipal de Parita Cabecera, la regional del IMA en Herrera efectuó una agroferia.
En la cancha municipal de Parita Cabecera, la regional del IMA en Herrera efectuó una agroferia. IMA
Por
Kathyria Caicedo
  • 20/08/2025 11:20
El IMA dio a conocer los lugares donde se realizarán las agroferias este jueves 21 de agosto.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció las sedes de las agroferias que se realizarán el jueves 21 de agosto desde las 8:00 a.m., donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.

Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este jueves 21 de agosto:

Chiriquí

- Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú.

- Cancha Comunal de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas.

Panamá Oeste

- Casa local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.

Los Santos

- Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.

Panamá Este

- Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.

Coclé

- Casa Comunal Los Rincones, corregimiento de El Hato, distrito de Aguadulce.

Herrera

- Terreno frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.

Veraguas

- Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.

- Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Calos Santana, distrito de Santiago.

Darién

- Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.

Panamá

- Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.

