Agroferias del IMA: ¿Dónde venderán arroz barato este 21 de agosto?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció las sedes de las agroferias que se realizarán el jueves 21 de agosto desde las 8:00 a.m., donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.

Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este jueves 21 de agosto:

Chiriquí

- Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú.

- Cancha Comunal de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas.

Panamá Oeste

- Casa local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.

Los Santos

- Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.

Panamá Este

- Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.

Coclé

- Casa Comunal Los Rincones, corregimiento de El Hato, distrito de Aguadulce.

Herrera

- Terreno frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.

Veraguas

- Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.

- Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Calos Santana, distrito de Santiago.

Darién

- Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.

Panamá

- Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.