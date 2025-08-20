Agroferias del IMA: ¿Dónde venderán arroz barato este 21 de agosto?

El<b> <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> a través de sus redes sociales anunció las sedes de las <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que se realizarán el <b>jueves 21 de agosto desde las 8:00 a.m.</b>, donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.<b>Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este jueves 21 de agosto:</b><b>Chiriquí</b>- Cancha Comunal de Manaca, distrito de Barú.- Cancha Comunal de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas.<b>Panamá Oeste</b>- Casa local de Los Cañones, corregimiento de La Trinidad, distrito de Capira.<b>Los Santos</b>- Cancha Comunal de Las Tablas Abajo, distrito de Las Tablas.<b>Panamá Este</b>- Cancha Comunal, corregimiento de González Vásquez, distrito de Chimán.<b>Coclé</b>- Casa Comunal Los Rincones, corregimiento de El Hato, distrito de Aguadulce.<b>Herrera</b>- Terreno frente a la escuela de Las Llanas Arriba de Los Pozos.<b>Veraguas</b>- Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.- Cancha techada del Espino de Santa Rosa, corregimiento Calos Santana, distrito de Santiago.<b>Darién</b>- Centro de Salud materno infantil de Metetí, distrito de Pinogana.<b>Panamá</b>- Cancha de la Escuela Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de San Miguelito.