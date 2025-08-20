Orgullo panameño: Emily Santos es homenajeada por su actuación en los Juegos Panamericanos

Santos se mostró muy emotiva al lograr estos importantes hitos con Panamá en su reciente participación en los II Juegos Panamericanos Jr. en Asunción, Paraguay.<i>'Es un honor muy grande y algo muy bonito. Estoy feliz de haber podido representar a Panamá, así como también por romper algunos récords y ganar medallas para mi país. He estado preparándome todo el verano para esto. El recibimiento en Panamá ha sido muy bonito. Esto me sigue inspirando para continuar representando a Panamá</i>', resaltó la nadadora de 20 años, quien se prepara académicamente y deportivamente en la Universidad de Virginia Tech.