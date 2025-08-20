  1. Inicio
Orgullo panameño: Emily Santos es homenajeada por su actuación en los Juegos Panamericanos

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez (izq.) y Emily Santos.
El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez (izq.) y Emily Santos. Jean-Paul Francis | La Estrella de Panamá
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 20/08/2025 17:08
La panameña consiguió dos medallas, una de oro y otra de plata, en los II Juegos Panamericanos Jr. Asunción 2025 en la disciplina de natación

Durante los II Juegos Panamericanos Jr. de Asunción, Paraguay, la nadadora, Emily Santos volvió a dejar el nombre de Panamá en alto, luego de su destacada participación en este importante torneo juvenil.

La nadadora de 20 años logró una de las participaciones más emblemáticas para nuestro país en este torneo, luego de conseguir dos medallas, una de oro en los 100 metros pecho femenino, y una de plata en los 200 metros pecho femenino.

Pero no solo fueron las medallas lo que dejó mucho de que hablar. Sumado a esto, la panameña rompió el récord panamericano en dos ocasiones durante su participación. Primero lo hizo en la Serie 3 con un tiempo de 1:08.55 minutos, mientras que en las finales por medalla rompió su propio récord instaurado en la prueba anterior, esta vez con un tiempo de 1:08.44 minutos.

Tras esta actuación, Santos regresó a suelo patrio y recibió un importante homenaje, junto con el también nadador, Gustavo Harper, quien obtuvo dos preseas (plata y bronce) en los Campeonatos Mundiales de Natación Máster Singapur 2025.

Santos se mostró muy emotiva al lograr estos importantes hitos con Panamá en su reciente participación en los II Juegos Panamericanos Jr. en Asunción, Paraguay.

“Es un honor muy grande y algo muy bonito. Estoy feliz de haber podido representar a Panamá, así como también por romper algunos récords y ganar medallas para mi país. He estado preparándome todo el verano para esto. El recibimiento en Panamá ha sido muy bonito. Esto me sigue inspirando para continuar representando a Panamá”, resaltó la nadadora de 20 años, quien se prepara académicamente y deportivamente en la Universidad de Virginia Tech.

Sobre su preparación, destacó que estuvo trabajando fuertemente durante los meses previo a este importante torneo, así como también le sorprendió mucho su llegada a Panamá, ya que muchas personas le reconocen el esfuerzo logrado en Paraguay.

“Me he sorprendido que hay gente que me reconoce. Eso ha sido muy hermoso y por supuesto estar aquí para celebrarlo con mi familia la consecución de estas medallas. Fue emocionante que mi familia haya podido verme competir. Es duro los viajes, separarnos, pero es importante para mí que ellos vayan y me vean competir”, destacó Santos.

Por otra parte, Harper de 61 años, también logró hitos importantes con Panamá en competencias internacionales y resaltó que espera ser una “inspiración” para los demás atletas jóvenes.

Hace muchos años me dediqué a la natación, desde que tenía 4 años. Quiero ser inspiración para los demás chicos, para que se esmeren y consigan sus metas. Sobre todo que combinen el deporte con el estudio. Seguiremos luchando y en dos años, en Hungría buscaremos la de oro”, aseguró Harper.

Durante la ceremonia, también estuvo presente el director del Instituto Panameño de Deportes, Miguel Ordoñez, quien destacó el apoyo familiar que ha estado recibiendo Santos durante su etapa como deportistas.

Entre lágrimas, Ordoñez se mostró muy emotivo y recordó como sus padres también lo apoyaban durante sus competiciones.

Me siento bastante emocionado por esto. Emily es un ejemplo a seguir. Seguiremos aquí a pesar de todas las críticas, tanto las constructivas como las destructivas. Seguiremos apoyando a todos los atletas, estoy seguro que en 15 años, esa niña de 4 años que suela con unos Juegos Olímpicos, nos llevará a la gloria”, dijo Ordoñez.

A pesar de ser un momento de celebración y nostálgico, las preguntas sobre lo ocurrido en la Copa Latina no se hicieron esperar hacia Ordoñez. El director señaló que estuvieron trabajando arduamente para tener a disposición la Arena Roberto Durán para el último día de competencia.

“Al final del día los accidentes van a ocurrir, pero se trata de como tu reaccionas a ellos. Yo fui al Arena Roberto Durán como cualquier otro panameño, era un evento de la federación y yo como director de Pandeportes me paré y di la cara. Al día siguiente (lunes 18 de agosto) estuve ahí desde las 7:00 de la mañana intentando resolver el problema”.

El día de ayer (19 de agosto) se jugó en la Arena Roberto Durán. Estoy aquí, cualquier persona que crea que aquí haya negligencia...que diga donde y cuando y yo con mucho gusto compadezco y tenemos un debate abierto y franco. Pero basta ya de que por ser un funcionario público tenemos que aguantar todo lo que la gente diga”, finalizó Ordóñez.

