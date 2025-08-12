Emily Santos alcanza medalla de plata en los 200 metros pecho en Juegos Panamericanos Junior

La nadadora panameña <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/emily-santos" target="_blank">Emily Santos</a></b> volvió a poner en alto el nombre de Panamá al conquistar la <b>medalla de plata</b> en la final de los <b>200 metros pecho femenino</b> de los <b>Juegos Panamericanos Junior</b>, celebrada en Asunción, Paraguay.<b><a href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/comite-olimpico-emily-santos-podra-participar-en-la-final-de-los-200-metros-pecho-en-los-panamericanos-junior-IC15178415">Pese a que su participación estuvo en riesgo, debido a que fue descalificada</a></b>, la panameña logró un tiempo de 2:30.17 y alcanzó el segundo puesto de la competencia.Santos, quien llegaba como favorita y poseedora del récord <b>Panamericano Junior</b> (2:30.08), protagonizó una emocionante carrera contra la brasileña <b>Agatha Amaral</b>, quien finalmente se llevó el <b>oro</b> con un tiempo de <b>2:30.09</b>, apenas <b>ocho centésimas de segundo</b> por delante de la panameña, que paró el cronómetro en <b>2:30.17</b>.También participaron nadadoras como Nicole Frank (Uruguay) quien terminó de cuarto lugar con un tiempo de 2:34.50 seguido de la colombiana Stefania Gómez (2:35.51); la mexicana Mariana Ortega Gil (2:36.72), Stephanie Iannaccone (Guatemala, 2:37.39) y la colombiana Marielys Martínez (2:40.34). Desde la partida, Emily mostró fuerza y técnica, manteniéndose entre las primeras posiciones en los primeros 100 metros. En la recta final, la disputa se redujo a dos nombres: Santos y Amaral.A falta de 50 metros, la panameña tomó la delantera, pero en un cierre intenso la brasileña logró superarla por una fracción mínima, definiendo la prueba en los últimos centímetros.