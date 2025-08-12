Emily Santos alcanza medalla de plata en los 200 metros pecho en Juegos Panamericanos Junior

La nadadora panameña Emily Santos volvió a poner en alto el nombre de Panamá al conquistar la medalla de plata en la final de los 200 metros pecho femenino de los Juegos Panamericanos Junior, celebrada en Asunción, Paraguay.

Pese a que su participación estuvo en riesgo, debido a que fue descalificada, la panameña logró un tiempo de 2:30.17 y alcanzó el segundo puesto de la competencia.

Santos, quien llegaba como favorita y poseedora del récord Panamericano Junior (2:30.08), protagonizó una emocionante carrera contra la brasileña Agatha Amaral, quien finalmente se llevó el oro con un tiempo de 2:30.09, apenas ocho centésimas de segundo por delante de la panameña, que paró el cronómetro en 2:30.17.

También participaron nadadoras como Nicole Frank (Uruguay) quien terminó de cuarto lugar con un tiempo de 2:34.50 seguido de la colombiana Stefania Gómez (2:35.51); la mexicana Mariana Ortega Gil (2:36.72), Stephanie Iannaccone (Guatemala, 2:37.39) y la colombiana Marielys Martínez (2:40.34).

Desde la partida, Emily mostró fuerza y técnica, manteniéndose entre las primeras posiciones en los primeros 100 metros. En la recta final, la disputa se redujo a dos nombres: Santos y Amaral.

A falta de 50 metros, la panameña tomó la delantera, pero en un cierre intenso la brasileña logró superarla por una fracción mínima, definiendo la prueba en los últimos centímetros.