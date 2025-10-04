  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este 6 y 7 de octubre?

Las agroferias del IMA se realizan a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer productos económicos a las familias panameñas.
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/10/2025 15:15
Este lunes 6 y martes 7 de octubre, el IMA llevará a cabo Agroferias en todo el país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta de Agroferias donde las familias podrán adquirir productos económicos a partir de las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA del lunes 6 de octubre

Los puntos para este lunes 6 de octubre son:

-Los Santos: Junta Comunal de El Espinal, distrito de Guararé.

-Chiriquí: Frente a la Gobernación, distrito de Chiriquí.

La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.

Agroferias del IMA del martes 7 de octubre

Para el martes 7 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Herrera: Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.

-Veraguas: Casa Comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.

-Panamá Este: Comunidad El Agua Nuena y La Pavita de Maje, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.

-Los Santos: Parque de Guararé, distrito de Guararé.

-Coclé: Casa Comunal del corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.

-Panamá: Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.

-Darién: Casa Comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.

-Panamá Oeste: Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.

