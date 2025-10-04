Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este 6 y 7 de octubre?

Para el martes 7 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Herrera: </b>Cancha comunal de Cabuya, distrito de Parita.<b>-Veraguas:</b> Casa Comunal de San Lorenzo, distrito de Soná.<b>-Panamá Este: </b>Comunidad El Agua Nuena y La Pavita de Maje, corregimiento El Llano, distrito de Chepo.<b>-Los Santos: </b>Parque de Guararé, distrito de Guararé.<b>-Coclé: </b>Casa Comunal del corregimiento de El Retiro, distrito de Antón.<b>-Panamá: </b>Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento Belisario Porras, distrito de San Miguelito.<b>-Darién:</b> Casa Comunal del corregimiento de Boca de Cupe, distrito de Pinogana.<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha de Altos de San Francisco, corregimiento de Guadalupe, distrito de La Chorrera.