Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este miércoles 10 de septiembre?

El<b> <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> a través de sus redes sociales anunció las sedes de las <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que se realizarán el <b>miércoles 10 de septiembre desde las 8:00 a.m.</b>, donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.<b>Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este miércoles 10 de septiembre:</b>Veraguas - Casa Comunal del Embalsadero, corregimiento Los Algarrobos, distrito de Santiago.Veraguas - En la Y de La Mata, corregimiento de San José, distrito de Cañazas.Panamá - Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.Los Santos - Jardín deportivo La Enea, distrito de Guararé.Chiriquí - Cancha Comunal, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete.Herrera - Terrenos frente a la iglesia de La Honda, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.Panamá Oeste - Casa cultural de Las Margaritas, corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.