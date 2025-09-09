Agroferias del IMA | ¿Dónde venderán arroz barato este miércoles 10 de septiembre?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) a través de sus redes sociales anunció las sedes de las agroferias que se realizarán el miércoles 10 de septiembre desde las 8:00 a.m., donde ofrecerán productos de la canasta básica a precios accesibles.

Importante recordarle a la población llevar la cédula y bolsas reutilizables a las diferentes agroferias.

Conozca las sedes de las agroferias del IMA programadas para este miércoles 10 de septiembre:

Veraguas - Casa Comunal del Embalsadero, corregimiento Los Algarrobos, distrito de Santiago.

Veraguas - En la Y de La Mata, corregimiento de San José, distrito de Cañazas.

Panamá - Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre, distrito de Panamá.

Los Santos - Jardín deportivo La Enea, distrito de Guararé.

Chiriquí - Cancha Comunal, corregimiento de Caldera, distrito de Boquete.

Herrera - Terrenos frente a la iglesia de La Honda, corregimiento de La Pitaloza, distrito de Los Pozos.

Panamá Oeste - Casa cultural de Las Margaritas, corregimiento de Los Llanitos, distrito de San Carlos.