Comisión de Presupuesto cuestiona a la CSS por descartar proyecto de policlínica en Bocas del Toro

Durante la vista presupuestaria de la Caja de Seguro Social (CSS) en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado suplente Benicio Robinson González, del circuito 1-1, cuestionó la falta de continuidad en un proyecto para la construcción de una policlínica en el área de Finca 4, en Empalme, Bocas del Toro.

Robinson recordó que en 2025 se realizó un estudio por $938.000 para analizar la viabilidad de la obra, sin embargo, en el presupuesto de 2026 no se incluyó ninguna partida relacionada.

El director general de la CSS, Dino Mon, explicó que el proyecto no forma parte de los planes de inversión porque “no prosperó en la administración anterior o en la de nosotros no estuvo en la mesa de trabajo”.

Añadió que tampoco existen intenciones de levantar una nueva policlínica en Bocas del Toro dentro del actual plan quinquenal, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo a futuro.

El diputado suplente insistió en la necesidad de reactivar la propuesta debido al crecimiento poblacional en la zona.

“Finca 4 es un corregimiento en donde a veces se le dificulta a la población llegar a un hospital, no hay transporte y las personas tienen que pasar penumbras en esta área”, advirtió.

Además, recordó que ya se había acordado con la empresa Bocas Fruit Company la cesión de terrenos para el desarrollo del proyecto.