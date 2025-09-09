Comisión de Presupuesto cuestiona a la CSS por descartar proyecto de policlínica en Bocas del Toro

Durante la vista presupuestaria de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> en la <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>, el diputado suplente <b>Benicio Robinson González</b>, del circuito 1-1, <b>cuestionó la falta de continuidad en un proyecto para la construcción de una policlínica en el área de Finca 4, en Empalme, <a href="/tag/-/meta/provincia-de-bocas-del-toro">Bocas del Toro</a>.</b>Robinson recordó que <b>en 2025 se realizó un estudio por $938.000</b> para analizar la viabilidad de la obra, sin embargo, <b>en el presupuesto de 2026 no se incluyó ninguna partida relacionada</b>.El director general de la CSS, <b><a href="/tag/-/meta/dino-mon">Dino Mon</a></b>, explicó que el proyecto no forma parte de los planes de inversión porque<i> 'no prosperó en la administración anterior o en la de nosotros no estuvo en la mesa de trabajo'</i>. Añadió que <b>tampoco existen intenciones de levantar una nueva policlínica en Bocas del Toro dentro del actual plan quinquenal</b>, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo a futuro.El diputado suplente insistió en la necesidad de reactivar la propuesta debido al crecimiento poblacional en la zona. <i>'Finca 4 es un corregimiento en donde a veces se le dificulta a la población llegar a un hospital, no hay transporte y las personas tienen que pasar penumbras en esta área'</i>, advirtió. Además, recordó que ya se había acordado con la empresa <b>Bocas Fruit Company</b> la cesión de terrenos para el desarrollo del proyecto.