Productores de arroz exigen reglamentación del subsidio de $7.50

La Cadena Agroalimentaria de Arroz solicitó este martes al Gobierno una propuesta inmediata para la reglamentación del artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo de $7.50 por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto que debe revisarse cada tres años.

“Este subsidio permitiría dar un respiro al sector, evitar la quiebra de pequeños y medianos productores, y garantizar la paz social en medio de la crisis económica y laboral que atraviesa el país”, contó la Cadena,en un comunicado.

Los arroceros además advirtieron que la próxima zafra 2025-2026 enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por precios de compra inferiores a los costos de producción, altos riesgos financieros y el impacto del fenómeno de El Niño sobre la calidad de los cultivos.

Omar Spiegel, presidente del Comité, explicó que producir un quintal de arroz cuesta en promedio $26.40, mientras que la industria molinera paga entre $26.00 y $27.50, reduciendo aún más este precio con parámetros de calidad.

“Esto coloca a los productores en una pérdida recurrente y pone en riesgo la sostenibilidad del primer eslabón de la cadena agroalimentaria”, denunció Spiguel.