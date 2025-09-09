Productores de arroz exigen reglamentación del subsidio de $7.50

De acuerdo con los arroceros, la situación se ha visto agravada por el ingreso irregular de importaciones. Entre los casos que mencionaron se encuentra el arribo de un barco privado (462.000 quintales) entró al país antes del inicio de la cosecha, pese a que la<b> Ley 17 de 2018 establece que en periodo de precosecha —dos meses antes de levantar la producción nacional— no se pueden autorizar importaciones.</b>Posteriormente, agregaron, el Gobierno, a través del I<b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">nstituto de Mercado Agropecuario,</a></b> autorizó el ingreso de otro barco (577.000 quintales), lo que saturó el mercado, desincentivó la compra del grano local y presionó a la baja los precios que paga la industria.Los productores recordaron que el arroz es declarado cultivo de seguridad alimentaria nacional mediante la <b>Ley 17 del 22 de febrero de 2018.</b> Sin embargo, advirtieron que la situación actual amenaza la capacidad del país de mantener un abastecimiento estable y accesible para las familiasAdemás, el <b>Comité</b> planteó la necesidad de una hoja de ruta de transformación del sector arrocero, que contemple investigación, financiamiento y modernización de sistemas productivos, con el objetivo de migrar progresivamente hacia el riego y el secano favorecido.<i>'El arroz es más que un cultivo: es la base de nuestra seguridad alimentaria y la vida económica de miles de familias rurales. Sin un mecanismo de apoyo, Panamá corre el riesgo de perder su soberanía alimentaria en los próximos años', </i>advirtió Spiegel.