Agroferias del IMA | Fechas y lugares de venta del lunes 20 y martes 21 de octubre

El <b><a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a> </b>informó los puntos de venta de <b><a href="/tag/-/meta/agroferias-del-ima">agroferias</a></b> que habrá a nivel nacional este lunes 20 y martes 21 de octubre a partir de las 8:00 a.m.La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.<b>-Los Santos: </b>Escuela de El Cacao, distrito de Tonosí.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa local de Los Pozos, corregimiento de Cabuya, distrito de Chame.