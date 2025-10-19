  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Fechas y lugares de venta del lunes 20 y martes 21 de octubre

El IMA publica calendario de Agroferias a nivel nacional.
El IMA publica calendario de Agroferias a nivel nacional. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/10/2025 10:50
Las agroferias del IMA se realizarán en distintos puntos del país, ofreciendo productos indispensables de la canasta básica.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta de agroferias que habrá a nivel nacional este lunes 20 y martes 21 de octubre a partir de las 8:00 a.m.

La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.

-Los Santos: Escuela de El Cacao, distrito de Tonosí.

-Panamá Oeste: Casa local de Los Pozos, corregimiento de Cabuya, distrito de Chame.

Agroferias del IMA del martes 20 de octubre

Para el martes 21 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Parque de San Pablo, corregimiento de Soná cabecera, distrito de Soná.

-Panamá: cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania, distrito de Panamá.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Paja de Sombrero, distrito de Gualaca.

-Herrera: Junta Comunal de El Rincón, distrito de Santa María.

-Colón: Campo de juego de Achiote, distrito de Chagres.

-Panamá Oeste: Casa cultural de las Zanguengas, corregimiento de Herrera, distrito de La Chorrera.

-Los Santos: Junta comunal del corregimiento de Guararé, distrito de Guararé Arriba y en los Predios de la Escuela de El Bebedero, distrito de Tonosí.

-Coclé: Casa Comunal de Piedras Gordas cabecera, distrito de La Pintada.

Lo Nuevo