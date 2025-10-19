Agroferias del IMA | Fechas y lugares de venta del lunes 20 y martes 21 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta de agroferias que habrá a nivel nacional este lunes 20 y martes 21 de octubre a partir de las 8:00 a.m.

La entidad recordó que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras, promoviendo así prácticas sostenibles.

-Los Santos: Escuela de El Cacao, distrito de Tonosí.

-Panamá Oeste: Casa local de Los Pozos, corregimiento de Cabuya, distrito de Chame.