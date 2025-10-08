Agroferias del IMA: Fechas y ubicaciones para el 10 de octubre

Para el viernes 10 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé:</b> Casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé. y en la Casa Local del corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa Comunal de Arenosa, corregimiento de Iturralde, distrito de La Chorrera.<b>-Darién:</b> Centro regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregiiento de Metetí, distrito de Pinogana.<b>-Chiriquí: </b>Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.<b>-Panamá:</b> Mercado Municipal de Pacora, distrito de Panamá.<b>-Los Santos:</b> Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.<b>-Colón:</b> Parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.<b>-Herrera: </b>Terrenos del centro de salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.