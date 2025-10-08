  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA: Fechas y ubicaciones para el 10 de octubre

El IMA realiza agroferias en diferentes provincias del país.
Emiliana Tuñón
  • 08/10/2025 13:22
Las Agroferias del IMA llegarán a distintos puntos del país con productos esenciales de la canasta básica panameña a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha anunciado los puntos de venta de agroferias para este viernes 10 de octubres con productos económicos como el arroz desde las 8:00 a.m.

La entidad recordó a la población que es obligatorio presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA del viernes 10 de octubre

Para el viernes 10 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé. y en la Casa Local del corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Arenosa, corregimiento de Iturralde, distrito de La Chorrera.

-Darién: Centro regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregiiento de Metetí, distrito de Pinogana.

-Chiriquí: Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

-Panamá: Mercado Municipal de Pacora, distrito de Panamá.

-Los Santos: Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.

-Colón: Parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.

-Herrera: Terrenos del centro de salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.

