Agroferias del IMA: Fechas y ubicaciones para el 10 de octubre

La entidad recordó a la población que es obligatorio presentar la cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha anunciado los puntos de venta de agroferias para este viernes 10 de octubres con productos económicos como el arroz desde las 8:00 a.m.

Agroferias del IMA del viernes 10 de octubre

Para el viernes 10 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa local de Sagreja, corregimiento de Toabré, distrito de Penonomé. y en la Casa Local del corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Arenosa, corregimiento de Iturralde, distrito de La Chorrera.

-Darién: Centro regional Universitario de Darién, comunidad de Villa Darién, corregiiento de Metetí, distrito de Pinogana.

-Chiriquí: Terrenos de la feria de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

-Panamá: Mercado Municipal de Pacora, distrito de Panamá.

-Los Santos: Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.

-Colón: Parque central de la comunidad del Guásimo, distrito de Donoso.

-Herrera: Terrenos del centro de salud del corregimiento de La Arena, distrito de Chitré.