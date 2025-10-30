Agroferias del IMA | Lugares de venta a nivel nacional del viernes 31 de octubre

Para el viernes 31 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos: </b>Plaza Praga, distrito de Las Tablas.<b>-Coclé: </b>Casa local de Llano La Palma, corregimiento de Villareal, distrito de Natá.<b>-Chiriquí: </b>Cancha comunal del corregimiento de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas.<b>-Herrera: </b>Cancha municipal del corregimiento de Las Minas cabecera, distrito de Las Tablas.<b>-Panamá Oeste: </b>Casa local de Nuevo Paraíso, corregimiento de Cirí de Los Sotos en el distrito de Capira y en la Cancha techada del corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.<b>-Panamá Este:</b> Predios del Policentro del corregimiento de Cañita, distrito de Chepo.<b>-Darién: </b>Supercentro Canglón, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.