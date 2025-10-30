  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Lugares de venta a nivel nacional del viernes 31 de octubre

Las agroferias del IMA llegan a distintos puntos del país este viernes 31 de octubre
Las agroferias del IMA llegan a distintos puntos del país este viernes 31 de octubre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/10/2025 08:00
El IMA realiza agroferias en diferentes puntos del país para ofrecer productos económicos para las familias panameñas.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 31 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo agroferias en distintas regiones del país con el objetivo de ofrecer productos económicos y de calidad a las familias panameñas.

La entidad detalló que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Agroferias del IMA del viernes 31 de octubre

Para el viernes 31 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

-Coclé: Casa local de Llano La Palma, corregimiento de Villareal, distrito de Natá.

-Chiriquí: Cancha comunal del corregimiento de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas.

-Herrera: Cancha municipal del corregimiento de Las Minas cabecera, distrito de Las Tablas.

-Panamá Oeste: Casa local de Nuevo Paraíso, corregimiento de Cirí de Los Sotos en el distrito de Capira y en la Cancha techada del corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.

-Panamá Este: Predios del Policentro del corregimiento de Cañita, distrito de Chepo.

-Darién: Supercentro Canglón, corregimiento de Metetí, distrito de Pinogana.

