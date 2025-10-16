Agroferias del IMA | Lugares de venta de arroz y productos baratos este viernes 17 de octubre

Para el viernes 17 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:-Herrera: Cancha comunal de Los Castillos, distrito de Parita.-Panamá Este: Unión Santeña, distrito de Chimán.-Chiriquí: Cancha comunal de Pedregal, distrito de David.-Colón: Estacionamientos de la escuela de Altos de Los Lagos, corregimientos de Cristóbal Este, distro de Colón.-Panamá Oeste: Casa Comunal de El Progreso N°1, corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.-Coclé: Casa local de Olá cabecera, distrito de Olá.-Los Santos: Cancha Municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.