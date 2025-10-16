  1. Inicio
PANAMÁ

Agroferias del IMA | Lugares de venta de arroz y productos baratos este viernes 17 de octubre

El IMA realizará agroferias en distintas provincias del país este viernes 17 de octubre. IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 16/10/2025 09:46
Las agroferias del IMA ofrecen arroz y productos agrícolas frescos en distintas provincias este viernes 17 de octubre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta donde se realizarán las agroferias este miércoles 8 de octubre desde las 8:00 a.m.

La entidad recordó a la población que los compradores deberán presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

Agroferias del IMA del viernes 17 de octubre

Para el viernes 17 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Herrera: Cancha comunal de Los Castillos, distrito de Parita.

-Panamá Este: Unión Santeña, distrito de Chimán.

-Chiriquí: Cancha comunal de Pedregal, distrito de David.

-Colón: Estacionamientos de la escuela de Altos de Los Lagos, corregimientos de Cristóbal Este, distro de Colón.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de El Progreso N°1, corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.

-Coclé: Casa local de Olá cabecera, distrito de Olá.

-Los Santos: Cancha Municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

