PANAMÁ

Agroferias del IMA | Lugares de venta del miércoles 29 de octubre

El IMA realizará agroferias con arroz y productos económicos a nivel nacional
Emiliana Tuñón
  • 28/10/2025 08:42
El IMA invita a la población a participar en la jornada nacional de agroferias y aprovechar las ofertas de productos locales.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 29 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo agroferias en distintas regiones del país con el objetivo de ofrecer productos económicos y de calidad a las familias panameñas.

La entidad detalló que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Agroferias del IMA del miércoles 29 de octubre

Para el miércoles 29 de octubre, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal del corregimiento de Santa Lucía, distrito de Remedios.

-Panamá Este: Cartigani (Yosevat) en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

-Panamá Oeste: Casa cultural del corregimiento de Lídice, distrito de Capira.

-Panamá: Parque Miramar, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.

-Herrera: Cancha Comunal del corregimiento de Ciruelo Abajo, distrito de Pesé.

