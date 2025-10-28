Agroferias del IMA | Lugares de venta del miércoles 29 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este miércoles 29 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., se llevarán a cabo agroferias en distintas regiones del país con el objetivo de ofrecer productos económicos y de calidad a las familias panameñas. La entidad detalló que los asistentes deberán presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

Agroferias del IMA del miércoles 29 de octubre