Jubilados y pensionados: Así pagará la CSS primera quincena por ACH y cheques

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados que cobran mediante ACH recibirán el pago de la primera quincena de octubre este viernes 31 de octubre, debido a que la fecha inicial coincidía con las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Por su parte, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheques físicos podrán cobrarlos a partir del jueves 6 de noviembre en los centros de pagos habilitados a nivel nacional.