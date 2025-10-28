  1. Inicio
Información útil

PANAMÁ
PANAMÁ

Jubilados y pensionados: Así pagará la CSS primera quincena por ACH y cheques

CSS realiza ajustes en el pago de la primera quincena a jubilados y pensionados.
CSS realiza ajustes en el pago de la primera quincena a jubilados y pensionados.
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/10/2025 11:04
La CSS ha informado sobre el adelanto de pagos por ACH a jubilados y pensionados por motivo de la conmemoración de las Fiestas Patrias 2025.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que los jubilados y pensionados que cobran mediante ACH recibirán el pago de la primera quincena de octubre este viernes 31 de octubre, debido a que la fecha inicial coincidía con las celebraciones de las Fiestas Patrias.

Por su parte, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante cheques físicos podrán cobrarlos a partir del jueves 6 de noviembre en los centros de pagos habilitados a nivel nacional.

¿Habrá cambios en la segunda quincena de noviembre a jubilados y pensionados?

Hasta el momento, los pagos correspondientes a la segunda quincena de noviembre de 2025 para jubilados y pensionados se realizarán según el calendario previamente establecido.

Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH los recibirán el jueves 20 de noviembre, mientras que quienes reciben cheques físicos podrán cobrarlos a partir del viernes 21 de noviembre.

