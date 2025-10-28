Jubilados y pensionados: Así pagará la CSS primera quincena por ACH y cheques

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> informó que los <b><a href="/tag/-/meta/jubilados">jubilados </a></b>y <b><a href="/tag/-/meta/pensionados">pensionados</a></b> que cobran mediante <b>ACH</b> recibirán el pago de la <b>primera quincena de octubre</b> este <b>viernes 31 de octubre</b>, debido a que la fecha inicial coincidía con las celebraciones de las <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">Fiestas Patrias</a></b>.Por su parte, los jubilados y pensionados que reciben sus pagos mediante <b>cheques físicos</b> podrán cobrarlos a partir del <b>jueves 6 de noviembre</b> en los centros de pagos habilitados a nivel nacional.