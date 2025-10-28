Diputados panameños reafirman apoyo a Israel y reconocen a Jerusalén como su capital

Un grupo de 18 diputados panameños suscribió en la Asamblea Nacional el Caucus Parlamentario Aliados de Israel, un acuerdo de amistad y cooperación interparlamentaria que reconoce a Jerusalén como la capital histórica del Estado de Israel.

Con esta firma, Panamá se convierte en el país número 63 en adherirse a esta iniciativa, que agrupa a parlamentos de Europa, África, Estados Unidos y América Latina, con el propósito de promover el diálogo, la cooperación y la defensa de los valores democráticos entre las naciones.

Durante el acto, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, destacó los más de 77 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos bilaterales en áreas como agricultura, manejo del agua, innovación y tecnología, en beneficio del pueblo panameño. Cohen también subrayó la importancia del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones y anunció la promoción de visitas de empresarios israelíes interesados en invertir en Panamá.

Por su parte, el diputado Manuel Cohen, presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Israel–Panamá, manifestó que esta alianza simboliza un compromiso con la democracia, los derechos humanos y el reconocimiento del derecho del pueblo de Israel a tener a Jerusalén como su capital.

Finalmente, Leopoldo Martínez, director para América Latina de la organización Aliados de Israel, destacó que Panamá comparte los valores judeocristianos que inspiran este tipo de acuerdos y que su adhesión representa un gesto significativo de respaldo a Israel “en tiempos donde el antisemitismo ha crecido en distintos frentes”.