FÚTBOL

Panamá Sub-20 se queda con la plata en Juegos Centroamericanos 2025

La selección de Panamá Sub-20 garantizó su clasificación a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Por
Kathyria Caicedo
  • 28/10/2025 16:01
La selección Sub-20 de Panamá, dirigida por Felipe Baloy, se medía ante Costa Rica por la medalla de oro en el fútbol masculino de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

En penales se decidió al ganador de la medalla de oro en fútbol de los Juegos Centroamericanos 2025, entre la selección de Panamá Sub-20 y Costa Rica. Un partido parejo entre ambas selecciones, un encuentro digno de una final centroamericana.

La selección Sub-20 de Panamá y Costa Rica se enfrentaron en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, en la gran final de fútbol de los Juegos Centroamericanos 2025.

Fue un primer tiempo bastante parejo, con varias iniciativas y llegadas de los dirigidos por Felipe Baloy, pero sin tiros directos a la portería contraria. Al minuto 38 llegó el primer remate a puerta del partido, que fue para Costa Rica, pero Cecilio Burgess hizo lo propio para defender la portería.

Ahí mismo, llegó la segunda oportunidad clara para los costarricenses, pero nuevamente el portero panameño evitó la anotación y la primera parte culminó sin goles.

Costa Rica abre el marcador del partido por el oro en los Juegos Centroamericanos 2025

Corría el reloj para disputar la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Los equipos regresaron recargados con la pausa.

Al minuto 75 llegó el primer gol del partido, a través de un disparo directo de Costa Rica. Esteban Cruz, recién ingresado al terreno, no perdonó y marcó el gol tico.

Inmediatamente después del gol, llegaron los cambios en ambos equipos.

@guatemala2025

Las llegadas no faltaron, pero fue hasta el minuto 90 cuando llegó el gol para Panamá. Se empataba el encuentro decisivo, y el árbitro agregaba cuatro minutos de reposición.

El partido terminó en empate 1-1 y empezaba la temida tanda de los penales. Hasta los seis tiros se extendió la decisiva etapa, pero Costa Rica contó con mejores tiros y una buena acción de su portero para quedarse con el oro centroamericano.

Panamá llegaba al partido tras marcar ocho goles en tres partidos. Con el desempeño en los Juegos Centroamericanos, garantizó su clasificación a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

