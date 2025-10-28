Panamá Sub-20 se queda con la plata en Juegos Centroamericanos 2025

<b>Las llegadas no faltaron, pero fue hasta el minuto 90 cuando llegó el gol para Panamá.</b> Se empataba el encuentro decisivo, y el árbitro agregaba cuatro minutos de reposición.El partido terminó en empate 1-1 y empezaba la temida tanda de los penales. Hasta los seis tiros se extendió la decisiva etapa, pero Costa Rica contó con mejores tiros y una buena acción de su portero para quedarse con el oro centroamericano.Panamá llegaba al partido tras marcar ocho goles en tres partidos. Con el desempeño en los Juegos Centroamericanos, <b>garantizó su clasificación a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.</b>