Panamá Sub-20 se queda con la plata en Juegos Centroamericanos 2025

En penales se decidió al ganador de la medalla de oro en fútbol de los Juegos Centroamericanos 2025, entre la selección de Panamá Sub-20 y Costa Rica. Un partido parejo entre ambas selecciones, un encuentro digno de una final centroamericana.

La selección Sub-20 de Panamá y Costa Rica se enfrentaron en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, en la gran final de fútbol de los Juegos Centroamericanos 2025.

Fue un primer tiempo bastante parejo, con varias iniciativas y llegadas de los dirigidos por Felipe Baloy, pero sin tiros directos a la portería contraria. Al minuto 38 llegó el primer remate a puerta del partido, que fue para Costa Rica, pero Cecilio Burgess hizo lo propio para defender la portería.

Ahí mismo, llegó la segunda oportunidad clara para los costarricenses, pero nuevamente el portero panameño evitó la anotación y la primera parte culminó sin goles.