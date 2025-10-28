Comisión de Credenciales acuerda metodología para discutir cambios al reglamento interno de la Asamblea Nacional

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional discutió este martes 28 de octubre el proyecto de modificaciones al reglamento de la Asamblea.

Los diputados arrancaron definiendo la metodología con la cual se llevaría a cabo la discusión.

Existen 16 proyectos de ley con propuestas para modificar el reglamento. La Comisión decidió fusionarlos para obtener un texto único. Así mismo se decidió discutir artículo por artículo, dividiendo la discusión en seis bloques.

El primer bloque revisará los artículos del 3 al 41, el segundo del 42 al 82, el tercero del 83 al 123, el cuarto del 124 al 164, el quinto del 164 al 205 y el sexto del 206 al 247.

El diputado Augusto Palacios, de la Coalición Vamos, detalló que esperan culminar con la discusión antes del fin de año, pero que dependerá de como avance la discusión.

“Podemos avanzar todo lo que podamos, y el día de mañana vamos a ser citados a partir de las 10 de la mañana según lo conversado por la presidenta de la comisión para poder avanzar lo más que podamos y esperemos poder salir de este primer debate y si los tiempos dan que pueda ser remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su posterior trámite legislativo”, detalló Palacios. “Buscamos transparencia, ver de qué manera también los proyectos que caigan en esta Asamblea Nacional tengan que debatirse todos, tengan que ser prohijados sin necesidad de que tengamos que disponer de la discrecionalidad de un presidente de comisión, sino que sea por orden de prelación, eso es lo que vamos a hacer muy insistentes en este primer debate para que pueda pasar”, añadió. También apuntó que pretenden establecer sanciones por conductas impropias y por inasistencia.

Al cierre de esta edición, la Comisión se alistaba para empezar a discutir el primer bloque de artículos. La Comisión se mantiene en sesión permanente hasta que se concluya la discusión.