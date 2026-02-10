Logística y talento digital: BID lanza programas para fortalecer la integración regional

En una jornada clave para el futuro económico de la región, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprovechó la 39ª Reunión de Gobernadores, que se realizó este martes en Ciudad de Panamá, para consolidar programas estratégicos América en el Centro.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, anunció dos iniciativas que prometen transformar la competitividad de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana: Cargo Pass y Talent Up.

La primera de estas iniciativas, Cargo Pass, surge como una respuesta técnica a los cuellos de botella que históricamente han frenado el comercio terrestre.

Con una inversión estratégica de $130 millones, el programa se enfocará en modernizar la logística del Corredor del Pacífico, una arteria vital por la que circula el 90% de la carga regional.



Al reducir los tiempos de espera en las aduanas y mejorar la trazabilidad mediante procesos digitales, el BID proyecta que esta intervención generará beneficios económicos anuales superiores a los $700 millones, multiplicando exponencialmente la inversión inicial.