Logística y talento digital: BID lanza programas para fortalecer la integración regional

El presidente del BID, Ilan Goldfajn,.
Lourdes García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 10/02/2026 11:42
Los proyectos no son esfuerzos aislados, sino ejemplos concretos del programa América en el Centro

En una jornada clave para el futuro económico de la región, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprovechó la 39ª Reunión de Gobernadores, que se realizó este martes en Ciudad de Panamá, para consolidar programas estratégicos América en el Centro.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, anunció dos iniciativas que prometen transformar la competitividad de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana: Cargo Pass y Talent Up.

La primera de estas iniciativas, Cargo Pass, surge como una respuesta técnica a los cuellos de botella que históricamente han frenado el comercio terrestre.

Con una inversión estratégica de $130 millones, el programa se enfocará en modernizar la logística del Corredor del Pacífico, una arteria vital por la que circula el 90% de la carga regional.

Al reducir los tiempos de espera en las aduanas y mejorar la trazabilidad mediante procesos digitales, el BID proyecta que esta intervención generará beneficios económicos anuales superiores a los $700 millones, multiplicando exponencialmente la inversión inicial.

De manera complementaria, y entendiendo que la infraestructura física es insuficiente sin el capital humano adecuado, se presentó Talent Up.

Esta iniciativa, que cuenta con Google como su primer socio estratégico, marca un avance en la educación técnica regional al ofrecer más de 60,000 becas iniciales.

El enfoque es claro: capacitar a la juventud en las áreas de mayor demanda global, como la inteligencia artificial, el análisis de datos y la computación en la nube, cerrando así la brecha existente entre la adopción de nuevas tecnologías y las habilidades reales de la fuerza laboral.

Durante el encuentro, Ilan Goldfajn subrayó que estos proyectos no son esfuerzos aislados, sino ejemplos concretos de cómo el programa América en el Centro traduce las prioridades gubernamentales en resultados tangibles.

Esta visión, dijo, se respalda con cifras contundentes: solo en 2025, el programa coordinó 12 operaciones por un total de $2,200 millones, consolidándose como un motor de resiliencia y productividad para los países del istmo.

La reunión en Panamá no solo sirvió para reafirmar estos compromisos, sino que estableció la hoja de ruta hacia la próxima Asamblea Anual en Asunción, Paraguay. Allí, los líderes regionales buscarán profundizar estos modelos de integración que, como demuestran Cargo Pass y Talent Up, apuestan por una región más conectada, tecnológicamente preparada y comercialmente eficiente frente a los desafíos transfronterizos del futuro.

