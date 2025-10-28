Asamblea rechaza proyecto que buscaba liberar concesiones del transporte público

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional rechazó este martes 28 de octubre prohijar el anteproyecto de ley presentado por el diputado del partido Vamos, Neftalí Zamora, que buscaba liberar las concesiones del transporte público en el país.

Con seis votos en contra, uno a favor y dos abstenciones, los diputados cerraron la puerta a una propuesta que había generado fuerte rechazo entre los transportistas, quienes abarrotaron el auditorio Titi Alvarado de la Asamblea Nacional para expresar su oposición y presionar a los miembros de la comisión.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Jorge Dimas Collado, calificó el proyecto como “inconsulto y sin respaldo técnico”, señalando que el diputado Zamora “se escabulló del recinto y no supo contestar” cuando los transportistas sustentaron sus argumentos en contra.

Collado destacó que los transportistas trabajan constantemente para mejorar el servicio, y cuestionó la insistencia del proponente en modificar la ley sin haber dialogado con los actores involucrados.

> “Los transportistas siempre hemos estado abiertos al diálogo para mejorar el transporte, pero respetando la seguridad jurídica del sector”, precisó.

El dirigente también llamó a los grupos transportistas que apoyaron el anteproyecto a unirse a Canatra y trabajar en conjunto para fortalecer la unidad gremial y ofrecer un mejor servicio al usuario.

Finalmente, Collado hizo un llamado al Ministerio de Gobierno y Justicia para que atienda a los transportistas, ya que —según dijo— llevan ocho meses esperando una reunión para tratar temas como la regulación de las plataformas digitales y la asignación de nuevas concesiones.

Con esta decisión, la Asamblea Nacional pone fin al debate sobre un proyecto que había generado tensión y advertencias de paro nacional por parte del sector transporte.