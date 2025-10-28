Asamblea rechaza proyecto que buscaba liberar concesiones del transporte público

<b>La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional</b> rechazó este martes 28 de octubre prohijar el <b>anteproyecto de ley presentado por el diputado del partido Vamos, Neftalí Zamora</b>, que buscaba liberar las concesiones del transporte público en el país.Con seis votos en contra, uno a favor y dos abstenciones, los diputados cerraron la puerta a una propuesta que había generado fuerte rechazo entre los transportistas, quienes abarrotaron el auditorio Titi Alvarado de la Asamblea Nacional para expresar su oposición y presionar a los miembros de la comisión.El presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Jorge Dimas Collado, calificó el proyecto como 'inconsulto y sin respaldo técnico', señalando que el diputado Zamora 'se escabulló del recinto y no supo contestar' cuando los transportistas sustentaron sus argumentos en contra.Collado destacó que los transportistas trabajan constantemente para mejorar el servicio, y cuestionó la insistencia del proponente en modificar la ley sin haber dialogado con los actores involucrados.&gt; 'Los transportistas siempre hemos estado abiertos al diálogo para mejorar el transporte, pero respetando la seguridad jurídica del sector', precisó.El dirigente también llamó a los grupos transportistas que apoyaron el anteproyecto a unirse a Canatra y trabajar en conjunto para fortalecer la unidad gremial y ofrecer un mejor servicio al usuario.Finalmente, Collado hizo un llamado al Ministerio de Gobierno y Justicia para que atienda a los transportistas, ya que —según dijo— llevan ocho meses esperando una reunión para tratar temas como la regulación de las plataformas digitales y la asignación de nuevas concesiones.Con esta decisión, la Asamblea Nacional pone fin al debate sobre un proyecto que había generado tensión y advertencias de paro nacional por parte del sector transporte.