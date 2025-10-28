Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025, según la IA

Este 29 de octubre de 2025 se llevará a cabo el sorteo ordinario de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Beneficencia</a> </b>y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este miércoles 29 de octubre. - 5- 2- 3Resultados del sorteo correspondiente al domingo 26 de octubre<b>Primer Premio: 9376</b><b>Letras: DCCD</b><b>Serie - 14</b><b>Folio - 11</b><b>Segundo Premio - 8053</b><b>Tercer Premio - 8505</b>