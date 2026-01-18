Agroferias del IMA | Puntos de venta del 20 de enero

Para el martes 20 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Panamá: </b>Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.<b>-Los Santos: </b>A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas.<b>-Panamá Este:</b> Loma del Naranjo y el Llano Nuevo, distrito de Chepo.<b>-Veraguas:</b> Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe y en el Parque Central de Las Palmas cabecera.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa Comunal de Tres Hermanas, en Ciri de Las Sotos.<b>-Coclé: </b>Plaza central de El Cristo, distrito de Aguadulce.<b>-Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo.<b>-Colón:</b> Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso.<b>-Darién: </b>Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Sante Fe.<b>-Herrera:</b> Cancha Municipal de Las Minas, cabecera, distrito de Las Minas.