Agroferias del IMA | Puntos de venta del 20 de enero

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este martes 20 de enero se llevarán a cabo agroferias en diez puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Calendario de Agroferias del martes 20 de enero

Para el martes 20 de enero, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

-Los Santos: A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas.

-Panamá Este: Loma del Naranjo y el Llano Nuevo, distrito de Chepo.

-Veraguas: Escuela de El Alto, distrito de Santa Fe y en el Parque Central de Las Palmas cabecera.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Tres Hermanas, en Ciri de Las Sotos.

-Coclé: Plaza central de El Cristo, distrito de Aguadulce.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Llano Grande, distrito de San Lorenzo.

-Colón: Campo Deportivo de Gobea, distrito de Donoso.

-Darién: Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Sante Fe.

-Herrera: Cancha Municipal de Las Minas, cabecera, distrito de Las Minas.