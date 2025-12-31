Alcaldía de Panamá abre inscripciones para clases de natación gratuitas dirigidas a niños y jóvenes

La Alcaldía de Panamá anunció la apertura de un nuevo ciclo del programa “Aprendo a nadar”, una iniciativa que busca brindar formación básica en natación a niños y adolescentes del distrito capital, con el objetivo de promover la seguridad acuática y el deporte durante la temporada de verano.

Las clases se desarrollarán del 13 de enero al 12 de febrero de 2026 en diversas piscinas municipales y comunales habilitadas para este programa. Los padres o acudientes interesados deberán acercarse directamente a la piscina más cercana para realizar el proceso de inscripción.

Para completar el registro, los responsables del menor deberán presentar:

- Certificado médico que confirme buen estado de salud

- Copia de la cédula del acudiente

- Cédula juvenil del participante

- Formulario de inscripción debidamente llenado

La Alcaldía explicó que estos requisitos permiten garantizar el bienestar de los participantes durante el desarrollo de las clases.

El programa contempla horarios organizados según rangos de edad, permitiendo una enseñanza adecuada para cada grupo:

5 a 8 años: 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

9 a 12 años: 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

13 a 17 años: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Nivel especial: 11:00 a.m. a 11:12 a.m.

Esta iniciativa forma parte de los programas municipales orientados a incentivar la actividad física, el aprendizaje de habilidades esenciales y la prevención de accidentes en entornos acuáticos.